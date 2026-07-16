Receta clásica y original como la hacía la abuela: yogur casero de frutilla
La receta casera de la abuela para preparar un delicioso yogur de frutilla, ideal para disfrutar en cualquier momento del día.
El yogur casero de frutilla es una excelente manera de preparar un yogur natural fermentado en casa y darle un toque frutal con ingredientes frescos. Esta es una de las recetas ideales para quienes prefieren evitar los productos industriales y disfrutar de un alimento cremoso, sin conservantes y con un sabor auténtico.
Preparar yogur casero de frutilla requiere un poco de paciencia durante la fermentación, pero el resultado vale la pena. Esta elaboración tradicional se mantiene vigente dentro de la cocina casera por su sencillez y por la posibilidad de personalizar el dulzor y la intensidad de la fruta. ¡Manos a la obra!
FICHA
Ingredientes
- 1 litro de leche entera
- 1 yogur natural sin azúcar (125 g, con cultivos activos)
- 250 g de frutillas frescas
- 2 cucharadas de miel o azúcar (opcional)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
- Calentar la leche hasta alcanzar aproximadamente 85 °C, sin dejar que hierva. Retirar del fuego y dejar enfriar hasta que esté tibia (alrededor de 43 °C).
- Colocar el yogur natural en un recipiente, agregar un poco de la leche tibia y mezclar hasta integrar. Incorporar el resto de la leche y revolver suavemente.
- Tapar el recipiente y dejar fermentar entre 8 y 10 horas en un lugar cálido o en una yogurtera, evitando mover la preparación durante ese tiempo.
- Procesar las frutillas junto con la miel (o azúcar, si se utiliza) y la esencia de vainilla hasta obtener un puré homogéneo. Mezclar delicadamente con el yogur ya fermentado.
- Distribuir el yogur casero de frutilla en frascos limpios, llevar a la heladera durante al menos 2 horas y servir bien frío.