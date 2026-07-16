Receta clásica y original como la hacía la abuela: yogur casero de frutilla

Pasos

Calentar la leche hasta alcanzar aproximadamente 85 °C, sin dejar que hierva. Retirar del fuego y dejar enfriar hasta que esté tibia (alrededor de 43 °C).

Colocar el yogur natural en un recipiente, agregar un poco de la leche tibia y mezclar hasta integrar. Incorporar el resto de la leche y revolver suavemente.

Tapar el recipiente y dejar fermentar entre 8 y 10 horas en un lugar cálido o en una yogurtera, evitando mover la preparación durante ese tiempo.

Procesar las frutillas junto con la miel (o azúcar, si se utiliza) y la esencia de vainilla hasta obtener un puré homogéneo. Mezclar delicadamente con el yogur ya fermentado.