Día de la Independencia: ¿por qué se celebra el 9 de julio?

Cada 9 de julio se conmemora el Día de la Independencia. Conocé los detalles detrás de una fecha que cambió la historia de nuestro país para siempre.

Cada 9 de julio se celebra el Día de la Independencia, fecha que conmemora el momento en que el Congreso de Tucumán declaró la autonomía de las Provincias Unidas del Río de la Plata y selló la ruptura definitiva con la corona española.

Fue el punto más alto de un proceso independentista que había comenzado años antes, con la Revolución de Mayo, y que hoy se recuerda con un feriado nacional que también invita a las nuevas generaciones a conocer los orígenes de su país.

La historia detrás del Día de la Independencia La Declaración de la Independencia se firmó el 9 de julio de 1816, luego de una asamblea convocada por el Directorio, que gobernaba los territorios rebeldes del antiguo Virreinato del Río de la Plata. La firma tuvo lugar en la casa de doña Francisca Bazán de Laguna, hoy conocida como la Casa Histórica de Tucumán. Allí, los diputados debatieron la necesidad de constituir una nueva nación, libre de los vínculos políticos con la monarquía española.

El proceso independentista argentino comenzó con la Revolución de Mayo y culminó en el Congreso de Tucumán. Años antes, en 1814, Fernando VII había recuperado el trono español tras las invasiones napoleónicas y pretendía reimponer su dominio en América. Mientras tanto, los ejércitos realistas seguían combatiendo en distintas regiones. Frente a ese escenario, las Provincias Unidas decidieron reunirse para trazar un rumbo común. El 24 de marzo de 1816 comenzaron las sesiones del Congreso en San Miguel de Tucumán, con representantes de varias provincias que debatieron el futuro de los territorios en busca de autonomía.