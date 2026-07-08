Javier Milei prepara una cadena nacional: hora, motivos del mensaje y la señal política antes del 9 de Julio

El mandatario hablará durante la madrugada del 9 de julio en una transmisión oficial que abrirá la agenda por el aniversario de la Independencia.

El presidente Javier Milei encabezará este miércoles una nueva cadena nacional con motivo del aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina. El mensaje presidencial se emitirá durante la noche del 8 de julio y funcionará como la previa de los actos oficiales por el 9 de Julio en Tucumán.

El Gobierno informó que Javier Milei hablará después del Himno, cuando comience oficialmente el 9 de julio. La transmisión ocupará espacios de radio y televisión durante más de una hora, según el cronograma establecido por Presidencia. Será con un discurso oficialista atravesado por la reorganización del gabinete nacional y por la incorporación de Diego Santilli como jefe de Gabinete. El nuevo funcionario será parte de la comitiva oficial que acompañará al Presidente durante las actividades por la Independencia.

El comunicado presidencial también genera atención dentro del escenario político y económico por las definiciones que pueda realizar Milei sobre la marcha de su gestión. El mensaje llegará horas antes del viaje que realizará hacia Tucumán junto a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y otros integrantes del gabinete.

Juan Mateo Aberastain/MDZ Un nueve de julio en tensión política Los gobernadores que participen del encuentro estarán bajo la mirada del oficialismo por las conversaciones vinculadas a la reforma electoral impulsada por el Gobierno. La administración de Milei busca avanzar con la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las elecciones presidenciales de 2027, negociacion que forma parte de las conversaciones políticas que mantiene el Gobierno con distintos mandatarios provinciales.