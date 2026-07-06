La Fragata Libertad desfiló en Nueva York y ya tiene nuevas escalas: cuáles son los próximos destinos

Tras ser parte del 250° aniversario de la independencia de Estados Unidos, el buque escuela seguirá rumbo a Boston hasta su vuelta el próximo 17 de septiembre.

El pasado 4 de julio, la Fragata Libertad encabezó los festejos por el Día de la Independencia en Estados Unidos.

Como parte del 54° Viaje de Instrucción de los Guardiamarinas en Comisión de la Armada Argentina, la fragata ARA “Libertad” fue parte del Tall Ships Parade, el desfile internacional de grandes veleros realizado en el marco de las actividades por el 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos.

Al mando del Capitán de Navío Jorge Gabriel Cáceres, el buque escuela argentino ingresó por el río Hudson junto a más de 30 embarcaciones de gran porte provenientes de distintos países. El recorrido fue seguido por el público desde el puente Verrazzano hasta el puente George Washington, con un paso destacado en cercanías de la Estatua de la Libertad, donde las unidades recibieron honores protocolares y militares.

La Fragata Libertad al frente de los festejos La jornada incluyó una revista naval internacional encabezada por el guardacostas USCGC “Eagle”, de la Guardia Costera estadounidense, y contó con la participación de más de 50 unidades de superficie de la Marina anfitriona y buques de naciones extranjeras fondeados en el río Hudson. El acto también fue acompañado por el pasaje aéreo de un centenar de aeronaves militares.

El buque escuela argentino lideró la celebración número 250 de Estados Unidos en Nueva York. X/@ARGenNewYork La presencia argentina fue encabezada por la fragata ARA “Libertad”, reconocida como Embajadora en los Mares, que integró una flota internacional junto a representantes de más de 20 naciones. Entre ellos estuvieron buques escuela de Chile, Colombia, Perú, Uruguay, Ecuador, República Dominicana, India, Alemania, Francia, Italia, Portugal, España, Suecia, Polonia y otros países participantes.

Cómo sigue el itinerario de la Fragata Libertad Tras su participación en Nueva York, donde tomó amarras para cumplir actividades protocolares vinculadas con la conmemoración estadounidense, la Fragata Libertad continuará su navegación hacia Boston, también en Estados Unidos, con una escala prevista del 11 al 16 de julio.