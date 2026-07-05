Orgullo argentino en Estados Unidos: la Fragata Libertad lideró los festejos por el Día de la Independencia

El buque escuela de la Armada Argentina encabezó en Nueva York una formación internacional de más de 30 embarcaciones frente a Manhattan.

La Fragata ARA “Libertad” tuvo un papel central en los festejos por el 250° aniversario de la Independencia de los Estados Unidos. En el marco de su 54º Viaje de Instrucción, el buque escuela de la Armada Argentina encabezó en Nueva York una formación internacional de embarcaciones frente a la Estatua de la Libertad.

La presencia de la Fragata ARA “Libertad” frente a Manhattan se convirtió en una de las imágenes más destacadas de la jornada. Con su silueta recortada contra el horizonte de Nueva York, el gran velero argentino representó al país en uno de los escenarios más simbólicos de los Estados Unidos.

Una postal argentina en el horizonte de Manhattan Frente a la Estatua de la Libertad, la embarcación argentina encabezó un desfile náutico que reunió a más de 30 buques de distintas naciones. La escena combinó tradición marítima, ceremonial naval y cooperación entre países.

El ARA "Libertad" liderando las embarcaciones El protagonismo argentino se dio en el marco del 54º Viaje de Instrucción de la Fragata ARA “Libertad”, una travesía que forma parte de la preparación profesional de los guardiamarinas en comisión.

Durante la jornada en Nueva York, el buque escuela no solo participó de los actos, sino que ocupó el lugar principal dentro de la formación internacional. Esa ubicación reforzó la relevancia diplomática y naval de la presencia argentina en los festejos.