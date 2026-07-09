La NASA invita a enviar tu nombre al espacio: viajará a bordo del telescopio Roman

Miles de personas ya reservaron simbólicamente un lugar en una de las próximas grandes misiones espaciales de la NASA . El organismo estadounidense lanzó una convocatoria para que cualquier persona pueda enviar su nombre y formar parte del viaje del telescopio espacial Nancy Grace Roman , un observatorio que será lanzado a principios de septiembre de 2026 con el objetivo de estudiar algunos de los mayores misterios del universo.

Hasta el momento, cerca de 350.000 nombres ya fueron registrados y viajarán almacenados en una tarjeta de memoria que será instalada en una placa del observatorio. Quienes participen de la iniciativa también podrán descargar un pase de embarque virtual como recuerdo de la misión.

La NASA habilitó una convocatoria abierta para que cualquier persona pueda sumar su nombre a la misión del telescopio espacial Nancy Grace Roman. Para participar solo hay que ingresar al sitio oficial de la campaña , completar un formulario con el nombre y apellido y enviar la solicitud.

Una vez realizado el registro, el participante recibe un pase de embarque virtual que puede descargarse como recuerdo de la misión. Además, su nombre quedará almacenado en una tarjeta de memoria que será colocada en una placa instalada a bordo del observatorio, acompañando al telescopio durante todo su recorrido por el espacio.

El Nancy Grace Roman fue diseñado para captar imágenes del universo con un nivel de detalle y una amplitud sin precedentes. Su principal objetivo será estudiar la evolución del cosmos, la formación de galaxias, la materia oscura, la energía oscura y buscar nuevos planetas fuera del Sistema Solar.

El corazón del observatorio es un espejo principal de 2,4 metros de diámetro, el mismo tamaño que el utilizado por el telescopio espacial Hubble. Sin embargo, gracias a los avances tecnológicos desarrollados en las últimas décadas, pesa menos de una cuarta parte que el espejo de su antecesor.

Además del espejo principal, el sistema óptico incorpora otros nueve espejos secundarios, estructuras de soporte y componentes electrónicos que permiten captar y enfocar la luz proveniente de objetos extremadamente lejanos.

Un campo de visión mucho mayor que el del Hubble

Uno de los principales avances del telescopio Roman será su capacidad para obtener imágenes panorámicas del espacio. Según la NASA, podrá registrar fotografías con un campo de visión al menos 100 veces mayor que el del telescopio espacial Hubble, lo que permitirá observar enormes regiones del cielo en una sola toma sin perder resolución.

Para lograrlo utilizará luz infrarroja, una parte del espectro electromagnético invisible para el ojo humano que permite atravesar nubes de polvo cósmico y observar objetos extremadamente distantes, incluso formados hace miles de millones de años.

Foto: Nasa

Una misión que demandó años de trabajo

La construcción del telescopio Nancy Grace Roman involucró a más de mil ingenieros y técnicos, quienes ensamblaron millones de componentes individuales fabricados y probados de manera simultánea para reducir los tiempos de desarrollo.

Una vez finalizado el proceso de integración, el observatorio fue sometido a una extensa serie de ensayos para verificar su funcionamiento antes de ser trasladado al Centro Espacial Kennedy, en Florida, desde donde será lanzado a comienzos de septiembre de 2026.

Con esta misión, la NASA buscará obtener una visión más amplia y profunda del universo que permita responder algunas de las preguntas más importantes de la astronomía moderna, al tiempo que invita al público a participar de manera simbólica enviando su nombre para acompañar este nuevo viaje hacia el espacio profundo.