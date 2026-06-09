Vale una fortuna multimillonaria: el gigantesco asteroide que la NASA investiga por esconder toneladas de oro

Lanzada por la NASA, la sonda llegará en 2029 al asteroide 16 Psyche. Los científicos teorizan sobre el planeta que alberga millones de toneladas de hierro, níquel y metales preciosos como el oro.

La NASA nos acerca un poco al espacio y con cada misión se generan nuevas dudas. Una de ellas es si hay oro o metales preciosos en el más allá y la misión Psyche está encargada de dar la respuesta.

El objetivo de la misión es comprender cómo se forman los planetas estudiando su interior. Por eso, se lanzó una sonda espacial despegó con éxito en octubre de 2023 pero se espera que entre en la órbita del asteroide 16 Psyche en el año 2029.

Una hipótesis sostiene que en el inicio del sistema solar, los planetas bebes estaban tan calientes que se derritieron. Mientras que los elementos más densos y pesados se hundieron hacia el centro para formar los núcleos, el material rocoso formó la corteza y hoy es lo que vemos.

Foto ID: 884695 La NASA estudia de cerca los planetas e investiga si hay oro en ellos. NASA En el caso del asteroide, los astrónomos teorizan que este protoplaneta sufrió colisiones brutales contra otros asteroides gigantes. Estos arrancaron su corteza, dejando expuesto el corazón de metal, que tendría oro en su composición.

La teoría que tiene la NASA Aunque la ciencia no ha extraído muestras directas de Psyche, la teoría se basa en los meteoritos metálicos que caen en la Tierra. Cuando los expertos analizan estos fragmentos, se comprueba que contienen hierro y níquel mezclados con metales preciosos como el oro, el platino y demás.