De la NASA a Mendoza: quién es el científico que desembarca para hablar de viajes interestelares

Un reconocido científico de la NASA desembarcará en Mendoza para brindar una charla que abordará uno de los aspectos más fascinantes y desafiantes de la humanidad: los viajes espaciales más allá del sistema solar. El encuentro tendrá lugar en Tupungato el próximo martes 9 de junio.

El evento, denominado "Opciones Realistas para los viajes Interestelares", fue anunciado a través de las redes sociales del municipio de Tupungato. El científico que encabezará el encuentro es Les Johnson, uno de los grandes referentes mundiales en exploración espacial.

Les Johnson es físico de dilatada trayectoria y con un destacado paso por la NASA. Durante sus 40 años de carrera, en 35 de ellos trabajó en el Centro de Vuelos Espaciales George C. Marshall de la NASA en Huntsville, Alabama, donde se desempeñó como Director de Tecnología de la Oficina de Programas y Proyectos de Ciencias Espaciales, el Proyecto de Tecnología de Propulsión Espacial y el Proyecto de Investigación de Propulsión Interestelar. Además, fue subdirector de la Oficina de Conceptos Avanzados y lideró múltiples proyectos de vuelos espaciales.

Cabe resaltar que antes de unirse a la NASA, Les Johnson trabajó en sistemas de defensa antimisiles de láser de alta energía y haz de partículas neutras.

Actualmente es miembro electo de la Academia Internacional de Astronáutica, miembro de la Sociedad Interplanetaria Británica, cofundador del Grupo de Investigación Interestelar y miembro de MENSA.

Les Johnson foto 3 Además de su trayectoria en la NASA, Les Johnson es escritor y supo ser consultor técnico en distintos proyectos cinematográficos. Web oficial de Les Johnson

Además de su perfil científico, Johnson es escritor. En ese sentido, cabe destacar que es autor de múltiples libros, tanto de carácter científico como así también de ficción. En ese aspecto cabe destacar que es miembro de la Asociación de Escritores de Ciencia Ficción y Fantasía de América. También fue consultor técnico para películas como Perdidos en el Espacio y participó en series del Discovery Chanel y Nathional Geographic.

Con todo ese expertise a cuestas, Les Johnson llegará a Mendoza para compartir sus experiencias, como así también su visión sobre los viajes interestelares.

Los detalles del evento

La charla "Opciones Realistas para los viajes Interestelares" se llevará a cabo el próximo martes 9 de junio a partir de las 18:30 en el Auditorio Centro Regional Universitario Tupungato, ubicado en Alem y Dorrego, barrio Aero Club, en el distrito Villa Bastías.

El evento estará dirigido al público en general, y al final de la disertación habrá un espacio abierto para realizarle preguntas al científico.

Les Johnson

Quienes deseen asistir podrán inscribirse completando el formulario provisto por el municipio.