La casita alpina que todos quieren: cuesta $9,2 millones y está lista en cuatro días

Las construcciones rápidas continúan ganando terreno en la Argentina como una alternativa para quienes buscan acceder a una vivienda en menos tiempo y con un presupuesto definido. En ese contexto, una empresa rosarina comenzó a ofrecer casitas alpinas de madera desde $9,2 millones, una propuesta que promete tener la estructura terminada en apenas cuatro días.

La información fue difundida por la Agencia Noticias Argentinas, que dio a conocer las características de este modelo de construcción, pensado para reducir los tiempos de obra sin resignar servicios básicos ni comodidad.

A diferencia de muchas viviendas prefabricadas, estas casitas no llegan listas desde una fábrica para ser ensambladas. Su construcción se realiza directamente en el lugar elegido por el cliente, donde cada pieza de madera se monta durante el proceso de obra.

La empresa Cabañas Marzon, con sede en Rosario, explica que cuenta con dos equipos de trabajo especializados, lo que le permite completar la estructura en aproximadamente cuatro días, siempre que las condiciones de la obra lo permitan.

El modelo tiene una superficie de 5 metros por 5 metros e incorpora distintos elementos para que la vivienda quede lista para su uso una vez finalizado el montaje.

Entre las prestaciones incluidas se encuentran: instalación eléctrica. Conexión de agua interior. Baño completo con sanitarios. Entrepiso de madera. Escalera. Aberturas. Mueble de cocina. Platea elevada que sirve como base de apoyo.

Cuánto cuesta y cómo se paga

El valor informado para este modelo es de $9,2 millones, aunque la empresa aclara que el precio no incluye el traslado hasta el lugar donde será instalada la vivienda. Por ese motivo, el costo final puede variar según la distancia y la ubicación del terreno.

En cuanto a la forma de pago, la modalidad contempla un anticipo del 50% al comenzar la construcción, mientras que el 50% restante se abona una vez finalizada la obra, cuando se concreta la entrega de la casita.

Una alternativa que sigue creciendo

En los últimos años, las viviendas de rápida construcción comenzaron a despertar un mayor interés entre quienes buscan una solución habitacional en plazos reducidos o una segunda vivienda para instalar en zonas turísticas o rurales.

Las casitas alpinas de madera se suman así a una oferta cada vez más amplia de sistemas constructivos que buscan combinar rapidez de ejecución, costos previsibles y diseños funcionales, adaptándose a las nuevas demandas del mercado argentino.