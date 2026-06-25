Los mejores lugares de la casa para que tu gato pase los días fríos

Los gatos buscan refugio del frío en los rincones más cálidos del hogar. Conocé los mejores espacios para tu mascota.

Cuando bajan las temperaturas, el gato busca instintivamente los rincones más cálidos del hogar. Por eso, es habitual encontrarlo cerca de las personas, de calefactores o incluso de dispositivos como computadoras y routers de internet, que desprenden calor constante. En este contexto, algunos espacios de la casa pueden volverse sus lugares favoritos durante los días fríos.

Zonas con calor constante Uno de los sitios más elegidos por los gatos en invierno son aquellos que mantienen una fuente de calor estable. Estufas seguras, caloventores o ambientes calefaccionados suelen convertirse en puntos clave dentro del hogar. También los espacios donde entra el sol directo durante algunas horas del día resultan especialmente atractivos, ya que combinan luz y temperatura agradable.

Rincones elevados y protegidos Los gatos suelen preferir lugares elevados, como sillones, camas o estantes, ya que el calor tiende a concentrarse en esas zonas. Además, buscan rincones donde puedan sentirse protegidos, alejados del movimiento constante de la casa. En este sentido, se recomienda poner almohadones o mantas en esos lugares, para ayudarlos a conservar su temperatura corporal.

En invierno, los gatos buscan fuentes de calor dentro del hogar como estufas, dispositivos electrónicos y espacios elevados. Getty Images Evitar el frío y las corrientes de aire Durante los días más fríos, es importante evitar que la mascota permanezca en zonas expuestas a corrientes de aire, como puertas, ventanas mal selladas o pasillos abiertos. Estas condiciones pueden generar incomodidad en el animal por lo que se recomienda ubicar su cama lejos de estos espacios.