Gatos que salen a la calle: los cuidados esenciales para proteger su salud

La salud de tu gato se ve expuesta a mayores riesgos cuando sale al exterior, por lo que una vacunación completa y la castración son fundamentales.

La castración y la identificación con chip o chapita son dos cuidados clave para proteger a los gatos que salen a la calle. Foto: Pixabay

Tener un gato que pueda salir al exterior del hogar requiere algunos cuidados más que aquellos que solo se quedan dentro de casa. La posibilidad del contacto con otros gatos, cazar insectos o ratones, requiere que prestemos más atención a lo que necesita nuestra mascota.

Vacunación completa y al día Uno de los requisitos más importantes es que los gatos que salen a la calle tengan las vacunas al día. Estar en el exterior los deja más expuestos a contraer virus como la gripe felina. Entre las vacunas más importantes se encuentra la trivalente felina, la vacuna contra la leucemia felina y la antirrábica.

Castración Es uno de los pasos más importantes en la responsabilidad de tener una mascota en casa. La castración protege tanto al animal como al dueño de no tener camadas indeseadas. Además, es una intervención sencilla y segura. Para los gatos que salen afuera también puede disminuir el instinto de marcar territorio y las peleas con otros gatos.

Los gatos con acceso al exterior tienen más riesgo de contraer enfermedades, por lo que la vacunación completa es indispensable. Rodrigo D'Angelo / MDZ Identificación Todos los dueños de felinos probablemente se encontraron en algún momento angustiados por que su gato no volvía a casa. Esto se puede evitar con una identificación que va desde la clásica chapira identificatoria en el collar con teléfono de contacto o algo más moderno como un microchip.