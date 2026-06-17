Las 10 cosas molestas que hace tu gato y que igual dan ternura
Las travesuras felinas, desde tirar objetos hasta interrumpir tu jornada laboral, son parte de la convivencia diaria con los gatos.
Quienes conviven con un gato saben que estos animales tienen una personalidad única. Son independientes, curiosos y, muchas veces, hacen cosas que pueden resultar molestas. También son esas mismas conductas las que suelen despertar ternura y convertirlos en una de las mascotas más queridas.
Los 10 hábitos de los gatos que pueden resultar molestos, pero son adorables
1. Despertarte antes de que suene la alarma
Muchos gatos consideran que las 5 de la mañana es una hora ideal para pedir comida o mimos. Muchos dueños de estas mascotas lo experimentan día a día.
2. Sentarse sobre el teclado
Parece que siempre eligen el momento exacto en el que estás trabajando para acostarse encima de la computadora, sobre todo, lo notarán las personas que hacen home office.
3. Tirar objetos al piso
Lapiceras, vasos o adornos que están arriba de la mesa. Para ellos puede ser un juego; para vos, una prueba de paciencia.
4. Pedir comida aunque ya hayan comido
Actúan como si llevaran días sin probar bocado, incluso después de terminar su ración. Probablemente, también tengan algo de comida en su plato.
5. Amasar mantas o ropa
Aunque a veces enganchan las uñas en la tela, este comportamiento suele ser una señal de comodidad y bienestar.
6. Seguirte hasta el baño
La privacidad parece no existir cuando hay un gato curioso en la casa, las puertas cerradas pueden convertirse en su peor enemigo.
7. Dormir donde no deben
Cajas, mochilas, documentos importantes o ropa recién lavada: cualquier lugar puede convertirse en su cama favorita.
8. Maullar cuando estás ocupado
Justo cuando atendés una llamada o participás en una reunión virtual, aparece su necesidad urgente de conversar.
9. Rozarse constantemente contra tus piernas
Puede dificultar caminar, pero es una de las formas que tienen de demostrar afecto.
10. Invadir tu espacio personal
Aunque muchos gatos son independientes, otros disfrutan acostarse encima de sus dueños o muy cerca de ellos.
Las demostraciones de cariño más particulares
Aunque a veces resulten incómodas, muchas conductas tienen una explicación afectiva. Amasar mantas, frotarse contra las piernas o acostarse encima de sus dueños son formas que tienen los gatos de expresar confianza y bienestar.
Por eso, aunque algunas de estas costumbres puedan generar más de una queja, la mayoría de los amantes de los gatos coincide en algo: son justamente esas pequeñas manías las que hacen que sus mascotas sean tan especiales.