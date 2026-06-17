Las 10 cosas molestas que hace tu gato y que igual dan ternura

Quienes conviven con un gato saben que estos animales tienen una personalidad única. Son independientes, curiosos y, muchas veces, hacen cosas que pueden resultar molestas . También son esas mismas conductas las que suelen despertar ternura y convertirlos en una de las mascotas más queridas.

Muchos gatos consideran que las 5 de la mañana es una hora ideal para pedir comida o mimos. Muchos dueños de estas mascotas lo experimentan día a día.

Parece que siempre eligen el momento exacto en el que estás trabajando para acostarse encima de la computadora, sobre todo, lo notarán las personas que hacen home office.

Lapiceras, vasos o adornos que están arriba de la mesa. Para ellos puede ser un juego; para vos, una prueba de paciencia.

Actúan como si llevaran días sin probar bocado, incluso después de terminar su ración. Probablemente, también tengan algo de comida en su plato.

5. Amasar mantas o ropa

Aunque a veces enganchan las uñas en la tela, este comportamiento suele ser una señal de comodidad y bienestar.

6. Seguirte hasta el baño

La privacidad parece no existir cuando hay un gato curioso en la casa, las puertas cerradas pueden convertirse en su peor enemigo.

7. Dormir donde no deben

Cajas, mochilas, documentos importantes o ropa recién lavada: cualquier lugar puede convertirse en su cama favorita.

8. Maullar cuando estás ocupado

Justo cuando atendés una llamada o participás en una reunión virtual, aparece su necesidad urgente de conversar.

9. Rozarse constantemente contra tus piernas

Puede dificultar caminar, pero es una de las formas que tienen de demostrar afecto.

10. Invadir tu espacio personal

Aunque muchos gatos son independientes, otros disfrutan acostarse encima de sus dueños o muy cerca de ellos.

Aunque a veces generen molestias, estas costumbres suelen despertar ternura. Pexels

Las demostraciones de cariño más particulares

Aunque a veces resulten incómodas, muchas conductas tienen una explicación afectiva. Amasar mantas, frotarse contra las piernas o acostarse encima de sus dueños son formas que tienen los gatos de expresar confianza y bienestar.

Por eso, aunque algunas de estas costumbres puedan generar más de una queja, la mayoría de los amantes de los gatos coincide en algo: son justamente esas pequeñas manías las que hacen que sus mascotas sean tan especiales.