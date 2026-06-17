Eclipse solar de agosto: los países que quedarán a oscuras y el fuerte impacto que tendrá en la mente de las personas

El fenómeno astronómico de agosto no será visible en Argentina y los especialistas advierten sobre la importancia de proteger la vista, ya que la Luna oscurecerá el Sol.

El eclipse solar total de agosto se perfila como uno de los eventos astronómicos más impactantes del año, un fenómeno donde la Luna bloqueará por completo el disco solar. Sin embargo, este espectáculo estará limitado a una porción específica del planeta y los expertos recomiendan congelar la toma de decisiones importantes durante esos días.

Según la NASA, el eclipse será visible desde Groenlandia, Islandia, España, Rusia y una zona de Portugal. Los especialistas señalan que desde España se podrá observar el eclipse con gran claridad, pero hay que tener en cuenta que los edificios, montañas o nubosidad podrían afectar la experiencia.

Una mala noticia para los argentinos es que el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 no podrá observarse desde el país.

El eclipse llega en agosto pero no se podrá ver desde Argentina. Archivo Ver el eclipse de forma segura: lentes certificados para eclipses El espectáculo astronómico exige un cuidado estricto para evitar una tragedia médica. Los especialistas insisten en que nunca hay que mirar al Sol de forma directa, ya que la radiación solar puede provocar daños permanentes e irreparables en la vista. Por eso se deben utilizar anteojos certificados para eclipses o filtros solares especiales.

El lado espiritual del eclipse Pero el eclipse también tiene una gran carga energética que muchos aprovechan para rituales de renovación. Por un lado, se practican los baños de purificación con sales para liberar energías negativas y aclarar objetivos. Y por el otro, se escriben afirmaciones y metas en un papel para visualizar cambios en tu vida.