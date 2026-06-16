No necesitan luz plena y absorben la humedad: las 2 plantas ideales para transformar tu baño en un spa

El lirio de la paz y el helecho de Boston son las dos plantas que crecen a gusto en el baño. Una de ellas funciona como humidificador.

Crear un spa en el baño de casa es muy sencillo si se eligen las plantas correctas. Los expertos en jardinería destacan dos especies que se dan de maravilla a pesar del clima árido de la provincia de Mendoza y transforman la ducha diaria en un momento relajante.

El helecho de Boston es una planta tropical con hojas largas y arqueadas, lo que da una apariencia exótica al baño. Su follaje es abundante y es conocido por sus propiedades purificadoras. Pero al ser una planta tropical requiere humedad alta por eso se recomienda ponerla en el baño.

El helecho de Boston necesita un suelo constantemente húmedo, pero sin encharcamiento. Es importante regarla de forma regular pero dejando un espacio entre riegos. Asimismo, tolera la luz indirecta o sombra parcial, por lo que un baño apenas iluminado será su hogar ideal.

PLANTA HELECHO DE BOSTON.jpg El helecho de Boston es una planta que crece sana en lugares húmedos. Archivo El lirio de la paz: la planta ideal para atraer buenas energías Por otro lado se encuentra el lirio de la paz, destacado por su elegancia y especial significado. El Feng Shui cree que atrae la paz, la prosperidad y la buena suerte. Y a diferencia del helecho, esta es una planta fácil de cuidar que requiere menos cuidados para crecer fuerte y saludable.