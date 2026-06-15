La planta ideal para perfumar el hogar de forma natural y sin aerosoles

En muchas casas, el perfume del ambiente ya no depende solo de velas, difusores o aerosoles. Cada vez más personas buscan opciones naturales, fáciles de mantener y con algún uso extra. En ese grupo aparece el romero, una planta conocida por la cocina, pero muy útil también puertas adentro.

Su aroma intenso, fresco y algo herbal lo convirtió en una buena alternativa para quienes quieren perfumar ambientes sin recurrir a fragancias artificiales. El secreto está en ubicarlo en un lugar luminoso y ventilado, donde sus hojas puedan liberar mejor sus aceites naturales. Una ventana, un balcón cerrado o una entrada con sol suelen ser buenos puntos de partida.

El romero es una planta aromática de origen mediterráneo. Sus hojas finas y resistentes concentran aceites esenciales que se desprenden con el roce, el calor suave o la circulación de aire. Por eso, cuando la maceta está cerca de una ventana, el perfume se distribuye de manera más pareja por el ambiente.

No es una fragancia invasiva ni dulce. Tiene un aroma más bien limpio, seco y persistente, algo que funciona bien en cocinas, livings, balcones internos y zonas de paso. Además, a diferencia de otras plantas perfumadas que dependen de la floración, el romero conserva su olor durante todo el año si recibe los cuidados adecuados.

También tiene una ventaja práctica: se puede usar fresco en comidas. Unas ramitas sirven para saborizar carnes, papas, panes, aceites, salsas o infusiones. Así, la planta no queda limitada a lo decorativo; también aporta en la cocina cotidiana.

Con estos trucos tendrás una planta de romero sana y hermosa Foto: Shutterstock Con estos trucos tendrás una planta de romero sana y hermosa. Foto: Shutterstock

Dónde conviene ubicarlo

El mejor lugar para el romero es aquel donde reciba varias horas de luz natural. No se lleva bien con los rincones oscuros ni con los espacios demasiado húmedos. Si se cultiva en interior, conviene ponerlo cerca de una ventana soleada. En exterior, puede crecer en balcones, patios o jardines, siempre que la maceta tenga buen drenaje.

La entrada de la casa también suele elegirse por una cuestión práctica y estética. Al estar cerca del movimiento de aire, el aroma se percibe al entrar y salir. En algunas tradiciones populares, además, el romero se asocia con protección, energía positiva y abundancia, aunque su principal valor sigue estando en su resistencia y perfume natural.

El riego debe ser moderado. Esta planta tolera mejor la falta de agua que el exceso, por eso no conviene dejar la tierra permanentemente mojada. Lo ideal es tocar el sustrato antes de regar: si todavía está húmedo, puede esperar. Una maceta con agujeros y tierra liviana ayuda a evitar que las raíces se pudran.

Cuidados simples para que dure más

Aunque es una planta fuerte, el romero necesita ciertos cuidados para mantenerse sano. La luz es clave. Si empieza a estirarse demasiado, pierde aroma o sus hojas se ven débiles, probablemente le falte sol. También es importante podarlo de vez en cuando para que no se vuelva leñoso y para estimular nuevos brotes.

No hace falta fertilizarlo en exceso. En general, crece mejor con pocos cuidados y en suelos bien drenados. Si está en maceta, puede necesitar un cambio de recipiente cuando las raíces ocupan demasiado espacio o cuando la planta deja de desarrollarse con normalidad.

Con esos cuidados básicos, el romero puede convertirse en una presencia estable dentro del hogar. Perfuma, decora, resiste y además se aprovecha en la cocina. En tiempos en los que muchas personas buscan casas más frescas y naturales, esta hierba sencilla vuelve a demostrar que no hace falta demasiado para transformar un ambiente.