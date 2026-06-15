La planta colgante que todos quieren por una razón: se llena de flores

La planta colgante que llena de flores cualquier rincón y cada vez gana más admiradores. Parece salida de un jardín de cuento.

Es un verdadero espectáculo natural. El Velo de Novia es una planta colgante buscada por quienes desean dar vida a sus espacios con flores delicadas y abundantes. Su aspecto elegante, sus largos tallos en cascada y sus pequeñas flores blancas dan frescura y belleza durante gran parte del año.

Velo de Novia: la planta que aporta flores y elegancia El Velo de Novia destaca por su crecimiento colgante y por la gran cantidad de flores blancas que aparecen entre sus finos tallos. Cuando se desarrolla en buenas condiciones, forma una cascada floral que decora balcones, terrazas, patios y ambientes interiores con excelente iluminación.

planta Su popularidad ha crecido porque no requiere cuidados complejos. Además, se adapta muy bien a macetas colgantes, donde sus ramas caen de forma natural y generan un efecto visual que recuerda a un delicado velo nupcial.

La iluminación ocupa un papel importante en su desarrollo. Esta planta disfruta de lugares luminosos y agradece la luz indirecta durante gran parte del día. También tolera el sol suave de las primeras horas de la mañana. En cambio, la exposición al sol fuerte de la tarde puede dañar hojas y flores.

planta El riego debe ser equilibrado. El sustrato necesita conservar cierta humedad, aunque sin acumulación de agua. Cuando la superficie comienza a secarse, es momento de aportar agua. Un drenaje adecuado ayuda a mantener las raíces en buen estado.