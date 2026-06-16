Ni potus ni lengua de suegra: la planta elegante que gana lugar en interiores este invierno

El anturio se impone como una planta decorativa para interiores por sus hojas brillantes, sus flores llamativas y su capacidad de aportar color en invierno.

Esta planta se destaca por sus hojas verdes brillantes y sus flores de aspecto ceroso, ideales para interiores luminosos.

Cuando el frío achica los días y la casa se vuelve el refugio principal, las plantas de interior recuperan protagonismo. Este invierno, más allá de los clásicos potus y lengua de suegra, una especie de presencia elegante empieza a ganar espacio en livings, cocinas y escritorios: el anturio.

Su atractivo está a simple vista. Hojas verdes, brillantes y firmes; flores de aspecto ceroso; tonos intensos que van del rojo al rosa, blanco o bordó. El anturio no necesita imponerse por tamaño para llamar la atención: alcanza con una maceta bien ubicada para cambiar el clima visual de un ambiente.

Una planta con presencia decorativa El anturio funciona muy bien en interiores porque tiene algo que muchas especies no ofrecen durante el invierno: color. Sus flores, en realidad brácteas modificadas que rodean una espiga central, mantienen una apariencia sofisticada durante varias semanas y suman un punto focal sin recargar la decoración.

ANTURIO Las plantas del género anthurium también son conocidas como "flores del amor" o "plantas flamenco" Foto: Pixabay - pixabay.com Las plantas del género anthurium también son conocidas como "flores del amor" o "plantas flamenco". Archivo MDZ Por eso se adapta tanto a espacios minimalistas como a ambientes más cálidos y cargados de objetos. En una mesa auxiliar, cerca de una ventana o sobre un mueble bajo, aporta contraste y textura. También puede quedar muy bien en baños luminosos, donde la humedad natural del ambiente favorece su desarrollo.

Qué cuidados necesita en invierno Aunque parece delicado, el anturio no es una planta imposible. La clave está en imitar, dentro de lo posible, las condiciones de su origen tropical. Necesita luz abundante, pero siempre indirecta: el sol directo puede quemar las hojas y opacar sus flores. Un rincón claro, cerca de una ventana filtrada por cortina, suele ser suficiente.