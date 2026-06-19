Qué no hacer al cambiarle la comida a tu gato

Evitar vómitos y diarrea en tu gato es posible si se cambia la comida de forma gradual, respetando los tiempos de transición recomendados para evitar malestar.

Los gatos suelen ser más selectivos a la hora de aceptar un cambio de comida.

Cambiarle la comida al gato puede convertirse en un problema si no lo hacemos de forma correcta. Son muchos los errores que podemos cometer en el proceso y hay que prestar atención a cada punto para no generarle malestar a nuestra mascota.

La transición de un alimento al otro sin tomar algunas precauciones puede causar vómitos, diarrea o inclusive infección urinaria en algunas de nuestras mascotas. A continuación, los errores a evitar.

No respetar los tiempos de transición Uno de los errores más frecuentes es cambiar el alimento de un día para otro. Según los expertos de Purina, lo más recomendable es hacerlo de forma progresiva en gatos. El método sugerido consiste en mezclar el alimento nuevo con el anterior, comenzando con una proporción baja, primero el 25% del nuevo y 75% del anterior e ir incrementando cada dos días.

Ignorar las señales del cuerpo del gato Los gatos son animales muy comunicativos y si cambian alguna actitud, es por que algo no está del todo bien. Orinar en lugares extraños, picazón, vómitos o diarreas pueden ser señales de que no se está sintiendo saludable y que el proceso debería ajustarse.