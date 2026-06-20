Mascotas: cómo acostumbrar a tu gato a usar arnés para salidas seguras

Asegurar salidas seguras para tu gato requiere paciencia y el uso de arneses adecuados, una tendencia creciente en Mendoza.

El gato doméstico tiene que salir al exterior para mejorar su salud y reducir el estrés, pero la supervisión se ha vuelto clave para evitar inconvenientes. Un estudio realizado por una revista veterinaria concluyó que usar entornos seguros para pasear al gato incrementa las emociones positivas de la mascota.

Luego de varias semanas, se comprobó que los animales mostraban mucha más tranquilidad, curiosidad afectiva y afecto hacia sus cuidadores. El viento, los olores y los sonidos naturales activan los instintos naturales del gato y lo ayuda a regular su estado de ánimo.

El fenómeno que llega a Mendoza En Europa las salidas supervisadas con arneses o chalecos para felinos es algo cotidiano, pero en Mendoza es un fenómeno que está empezando a circular.

El arnés como elemento clave para cuidar a tu mascota en sus salidas. Shutterstock El arnés tipo H está compuesto por dos correas circulares (una para el cuello y otra para el pecho) unidas por una tira dorsal. De esta forma se distribuye la presión de manera uniforme, lo que evita los tirones en el cuello. Además es una de las opciones más económicas y ligeras del mercado.

Los arneses para gatos varían según la marca, los materiales y el talle. En las tiendas online argentinas, los modelos estándar oscilan entre $3 mil y $5 mil, mientras que las versiones reforzadas rondan los $20 mil.