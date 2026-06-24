El truco de la estufa que pocos conocen: cómo usar el compartimento secreto para perfumar toda tu casa en invierno

Aprovechá el calor de tu estufa en invierno: te contamos cómo usar su compartimento secreto para aromatizar toda tu casa de forma segura y efectiva.

El aromatizador es un pequeño recipiente de metal que se calienta y emana olor.

Las estufas con un aromatizador están cada vez más presentes en el hogar. Aunque podemos inferir de qué se trata por su nombre, pocos saben cómo utilizarlo correctamente para que perfume todo el hogar durante una hora o más.

En invierno, el calor de estufa se puede aprovechar para perfumar el hogar. En vez de colocar cáscaras de mandarina o naranja, que a menudo no despreden olor, se puede utilizar el pequeño compartimento de la estufa para cambiar el clima del hogar a uno más relajado, energético o acogedor.

El aromatizador es un pequeño compartimento integrado en la estufa, usualmente en la parte de arriba, que utiliza el propio calor del equipo para evaporar agua con esencias. El calor calienta el recipiente metálico y el agua alcanza la temperatura necesaria para evaporarse lentamente. Luego, el vapor arrastra las partículos de la esencia, distribuyendo el perfume por toda la habitación.

El truco de la estufa para perfumar el hogar. Eskabe Cómo usar el aromatizador Para activar la función de manera segura, se den seguir los siguientes pasos.