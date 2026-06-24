El truco de la estufa que pocos conocen: cómo usar el compartimento secreto para perfumar toda tu casa en invierno
Aprovechá el calor de tu estufa en invierno: te contamos cómo usar su compartimento secreto para aromatizar toda tu casa de forma segura y efectiva.
Las estufas con un aromatizador están cada vez más presentes en el hogar. Aunque podemos inferir de qué se trata por su nombre, pocos saben cómo utilizarlo correctamente para que perfume todo el hogar durante una hora o más.
En invierno, el calor de estufa se puede aprovechar para perfumar el hogar. En vez de colocar cáscaras de mandarina o naranja, que a menudo no despreden olor, se puede utilizar el pequeño compartimento de la estufa para cambiar el clima del hogar a uno más relajado, energético o acogedor.
El aromatizador es un pequeño compartimento integrado en la estufa, usualmente en la parte de arriba, que utiliza el propio calor del equipo para evaporar agua con esencias. El calor calienta el recipiente metálico y el agua alcanza la temperatura necesaria para evaporarse lentamente. Luego, el vapor arrastra las partículos de la esencia, distribuyendo el perfume por toda la habitación.
Cómo usar el aromatizador
Para activar la función de manera segura, se den seguir los siguientes pasos.
- Realizá todo el proceso con la estufa apagada, en piloto o esperá 15 minutos tras apagarla para evitar quemaduras.
- Levantá la compuerta del aromatizador ubicada en la parte superior o lateral del calefactor.
- Llená la cubeta interna con agua limpia hasta aproximadamente las tres cuartas partes de su capacidad. Usá un recipiente con pico para no derramar líquido sobre componentes electrónicos o de gas.
- Agregá 5 o 10 gotas de esencia concentrada para hornillos.
- Bajá la tapa y encendé el equipo con normalidad. El aroma se liberará y durará entre 2 y 4 horas.
Los accidentes comunes se porducen por utilizar perfumes, colonial, alcohol y aceites inflamables dentro del recipiente metálico. Por eso es esencial el uso de aceites para hornillos.