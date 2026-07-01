¡Canceladísimo! El polémico comentario de Santiago Del Moro sobre Laura Ubfal que prendió fuego la TV: "Si tuviera 90-60-90"

El conductor de Gran Hermano enfrentó las cámaras y cuestionó con dureza los supuestos estándares de belleza que rigen en la pantalla chica.

Santiago del Moro volvió a ubicarse en el centro de la atención de los medios de espectáculos. En esta oportunidad, el motivo anduvo lejos de los debates del juego y se concentró en el firme respaldo que le brindó a la periodista Laura Ubfal frente a las críticas de la industria.

El conductor destacó la sólida formación en materia de espectáculos que posee su compañera de panel. Captura TV Telefe Al ser consultado por un cronista de televisión sobre las virtudes de su compañera de panel, el conductor no escatimó en elogios hacia su preparación. "Hay que respetar a Laura Ubfal. Se la subestima mucho en este medio", afirmó el animador, destacando la versatilidad de la profesional.

La frase más polémica dicha por Santiago del Moro Sin embargo, las declaraciones tomaron un rumbo complejo cuando Del Moro analizó cómo influye la apariencia física a la hora de recibir propuestas laborales en los canales de aire. Fue en ese instante donde pronunció la reflexión más comentada de la jornada.

"Lo que te voy a decir es polémico. Yo creo que a Laura le va muy bien, pero creo que si tuviera por ahí 60-90-60 o tuviera 25 años, a lo mejor tendría su programa y saldría desde el Mundial, desde Miami. Tendría otra carrera", manifestó con total honestidad.

El conductor argumentó que la mirada del público y de las empresas suele ser injusta con quienes no cumplen con ciertos moldes estéticos. “A veces se la castiga mucho porque no tiene como esa imagen hegemónica ante los ojos de este lente que es tan cruel", sentenció.