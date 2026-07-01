Conmoción: murió el legendario cantante de Village People, a solo un día de cumplir 75 años

El artista sufría una enfermedad. La triste novedad fue dada a conocer por su esposa. El músico falleció este martes, un día antes de su cumpleaños.

El mundo de la música despide a Victor Willis, cantante, compositor y actor estadounidense que alcanzó fama internacional como la voz original de Village People. El artista murió a los 74 años luego de atravesar una enfermedad. Su fallecimiento ocurrió el martes 30 de junio, apenas un día antes de cumplir 75 años.

La noticia fue confirmada por su esposa a través de las redes sociales oficiales del músico. "Con profunda tristeza debo anunciar el fallecimiento de mi esposo, Victor Willis. Victor murió el martes 30 de junio de 2026 como consecuencia de una enfermedad breve, pero agresiva", expresó la mujer. Además, pidió privacidad para la familia mientras atraviesa este difícil momento.

Victor Willis iba a cumplir 75 años este miércoles. X @sergebomba. Willis fue una pieza fundamental en el nacimiento y el éxito de Village People. Además de ser el cantante principal, interpretó a los icónicos personajes del policía y del capitán de la Armada, y participó desde los primeros discos de la banda, que rápidamente se convirtió en un fenómeno de la música disco.

Como compositor, escribió junto al productor Jacques Morali algunos de los mayores éxitos del grupo, entre ellos Macho Man, YMCA, In the Navy y Go West, canciones que marcaron una época y consolidaron a Village People como una de las bandas más populares de finales de los años 70.

La publicación en Facebook de la página oficial de la banda. Captura de pantalla Facebook Village People. En 1980 abandonó la formación mientras se realizaba la película Can't Stop the Music. Aunque no apareció en el film, fue el autor de las letras de Magic Nights y Milkshake. Dos años más tarde regresó para grabar un nuevo álbum, pero el proyecto no logró el impacto esperado y, en 1983, dejó definitivamente el grupo. Tras su salida, Village People nunca volvió a alcanzar el mismo nivel de éxito.