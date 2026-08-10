Día de la Fuerza Aérea argentina: los impactantes videos del desfile de los aviones F-16

En el marco del día de la Fuerza Aérea, se llevará a cabo una ceremonia oficial y un desfile de aviones F-16.

La Fuerza Aérea Argentina celebra este lunes 10 de agosto el 114° aniversario de la creación de la Escuela de Aviación Militar, institución que surgió en 1912 y que es considerada el antecedente directo de la actual Fuerza Aérea. La jornada tendrá un desfile aéreo de F-16, un desfile terrestre y una ceremonia oficial.

Tal como lo informó la Fuerza Aérea a través de su cuenta oficial de Instagram, el pasaje aéreo de los F-16 comenzó a las 9.45 por distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. Las aeronaves pasaron por el Obelisco porteño, el Aeroparque Jorge Newbery, la Costanera Norte y el estadio Monumental de River.

Alrededor de 30 aviones sobrevolaron los cielos porteños como parte de la celebración. La jornada también incluiría un desfile terrestre protagonizado por los integrantes la institución.

Mirá los videos de los aviones F-16 en el cielo porteño Cómo será la ceremonia oficial Además del pasaje aéreo y el desfile terrestre, está prevista una ceremonia oficial por el aniversario de la institución. Según la información difundida, el acto será presidido por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti, y contará con la participación del jefe de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Gustavo Javier Valverde.

Cómo nació la Fuerza Aérea Argentina El origen de la fecha se remonta al 10 de agosto de 1912, cuando el entonces presidente Roque Sáenz Peña firmó el decreto que creó la Escuela de Aviación Militar en El Palomar, provincia de Buenos Aires. La institución se convirtió en el primer organismo estatal destinado a la enseñanza del vuelo militar y en la primera unidad aérea militar del país. Por ese motivo, es considerada el antecedente directo de la actual Fuerza Aérea Argentina.