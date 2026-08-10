Semana helada y de frío en Mendoza: cómo conseguir una garrafa y a qué precio

El frío en Mendoza se acentuará firmemente esta semana y miles buscan cómo calefaccionarse con una garrafa social. Dónde obtenerla.

El operativo del Gobierno para llevar la garrafa subsidiada a zonas vulnerables tiene por finalidad aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red. Será clave esta semana consultar el cronograma de los 18 municipios, ya que se espera frío y bajas temperaturas.

En un contexto en el que una garrafa de 10 kg en el mercado supera los $30.000, el programa La Garrafa en tu Barrio permite acceder a una recarga por aproximadamente la mitad de ese valor, gracias al subsidio que otorga el Gobierno de Mendoza.

Creado para garantizar el acceso al gas envasado en zonas sin red de gas natural, el programa pasó de distribuir 24.000 garrafas sociales en 2019 a superar las 500.000 entregas en 2025, con más de 600 puntos de distribución en toda la provincia.

Además, cuenta con un sistema de entrega digital, control por DNI y operativos permanentes que alcanzan a más de 8.000 familias por día. Semanalmente, el Gobierno de Mendoza y los municipios informan el cronograma de recorridos por cada departamento, junto con los requisitos para acceder al beneficio, garantizando una distribución ordenada, transparente y con amplia cobertura territorial.

Los precios de la Garrafa de 10 kg para el frío $15.500 en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.

$15.000 en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo.

$14.000 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

$14.500 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

$16.000 en los departamentos de Malargüe.

$15.000 en el departamento de San Rafael y General Alvear.

$15.000 en los departamentos de Lavalle y Las Heras. ¿Qué deben presentar? Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la Anses.