Asesinato de Cynthia Landi: la condena contra el confeso autor del crimen a la salida de un boliche

Apenas pasaron algunos días desde que se cumplieron tres meses del tiroteo que terminó con el asesinato de Cynthia Romina Landi Rodríguez , ocurrido tras un conflicto a la salida de un conocido boliche de Dorrego , Guaymallén . En poco tiempo, uno de los dos imputados que tenía la causa fue condenado este miércoles mediante un juicio abreviado inicial .

Benjamín Brahim Alaniz Castro , de 25 años, se transformó en el primer sentenciado que tiene la investigación por el crimen de la mujer de 39 años, quien era madre de tres niñas y nada tenía que ver con el altercado que protagonizaron sus dos hermanos y que desembocó en el tiroteo que acabó con su vida.

Fue a partir del acuerdo entre la fiscal de Homicidios Claudia Ríos y la defensa que el acusado confesó frente a la jueza Eleonora Arenas , asumiendo la culpabilidad por los disparos que provocaron la muerte de Landi Rodríguez.

De esa manera, la magistrada del Juzgado Penal Colegiado N°1 homologó el pacto entre las partes y, tras escuchar la admisión del sospechoso, lo sentenció a la pena de 10 años y 8 meses de prisión como coautor del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego .

Por su parte, en la causa resta definir la situación del primo de Alaniz Castro, un colectivero identificado como Lautaro Nicolás Stagnoli Arenas , de 23 años, quien también se encuentra imputado por el asesinato de la mujer.

El asesinato de Cynthia Landi

Tiroteo en Guaymallén

Landi Rodríguez fue asesinada durante la madrugada del domingo 4 de enero, en medio de una feroz balacera contra su casa de Guaymallén. Al parecer, todo ocurrió en el marco de una pelea a la salida del local bailable Queen Disco. De acuerdo con la hipótesis inicial, la mujer no era el blanco de los autores.

La reconstrucción que hicieron los detectives del caso señala que cerca de las 4 cuando se registró un altercado entre un grupo de sujetos que trataron de ingresar al boliche y dos cuidacoches, sobre calle 25 de Mayo del distrito de Dorrego.

Por eso, personal policial se dirigió hasta ese lugar y se toparon con una sangrienta escena: una mujer había recibido un disparo en la axila y fue trasladada por sus familiares hasta el Hospital Central, a bordo de un vehículo particular.

Escena crimen guaymallén Cynthia Landi El homicidio se produjo en esa vivienda de Dorrego. Maru Mena / Archivo MDZ.

De la investigación surgió que los “trapitos” eran hermanos de la víctima y protagonizaron una fuerte discusión con individuos que se movilizaban en un Chevrolet Corsa gris y no quisieron pagarles.

Tras la pelea, los cuidacoches se refugiaron en la casa de su madre, donde también residía su hermana, localizada a pocos metros del local nocturno. Instantes más tarde, los agresores regresaron y efectuaron cinco disparos contra la propiedad.

Fue así que uno de los proyectiles le impactó a Landi Rodríguez, en el momento en que cerraba una persiana de su domicilio. El impacto de bala fue letal y le provocó la muerte a la mujer, quien llegó sin vida al Hospital Central.

La caída de los policías y el giro en la investigación

Durante las horas y días posteriores al homicidio, se realizaron diversos allanamientos en los que capturaron a tres policías como sospechosos del tiroteo fatal. No obstante, las pruebas desestimaron una participación activa de los funcionarios en el hecho y comprometieron a Stagnoli Arenas y a Alaniz Castro.

PORTADA CYNTHIA LANDI NUEVA Cynthia Romina Landi, la mujer asesinada durante el tiroteo a la salida de Queen Disco. MDZ.

Los dos presuntos autores del hecho de sangre terminaron por entregarse ante la Justicia en diferentes instancias de la investigación y Alaniz Castro decidió declarar, confesando que había efectuado los disparos contra la propiedad de la familia Landi Rodríguez, uno de los cuales causó la muerte de la mujer.

Así, este miércoles su situación en la causa se definió mediante un juicio abreviado inicial, en el que ratificó su responsabilidad en el asesinato y fue condenado a la pena de 10 años y 8 meses de reclusión.