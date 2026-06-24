María Corina Machado llamó a la unidad tras el fuerte terremoto en Venezuela

La dirigente política María Corina Machado envió un mensaje de apoyo y solidaridad al pueblo de Venezuela luego del terremoto de magnitud 7,1 que se registró este miércoles en el centro del país y que se sintió en gran parte del territorio nacional.

A través de sus redes sociales, la referente política expresó su acompañamiento a las familias afectadas por el movimiento sísmico y pidió mantener la unidad frente a la emergencia.

"Mi corazón, mi abrazo infinito y mis oraciones están con cada hogar venezolano en estas horas de angustia", escribió Machado pocas horas después del sismo que generó alarma en distintas ciudades del país.

En su mensaje, la dirigente también hizo un llamado a la serenidad y a la solidaridad entre los ciudadanos mientras continúan las evaluaciones de daños y el monitoreo de la situación.

"Que la fortaleza, la serenidad y la solidaridad prevalezcan entre nosotros ante este difícil momento. Que Dios proteja a cada venezolano, a nuestras familias y a nuestros hogares. Hoy, más unidos que nunca", agregó.

Mi corazón, mi abrazo infinito y mis oraciones están con cada hogar venezolano en estas horas de angustia.



Que la fortaleza, la serenidad y la solidaridad prevalezcan entre nosotros ante este difícil momento.



Que Dios proteja a cada venezolano, a nuestras familias y a… — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) June 24, 2026

Terremoto de magnitud 7,1

El terremoto tuvo una magnitud de 7,1 y, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), su epicentro se localizó al noroeste de Montalbán, en el estado Carabobo, a unos 300 kilómetros al este de Caracas.

El evento sísmico ocurrió a una profundidad de 13,2 kilómetros, por lo que fue catalogado como un sismo superficial, una característica que suele incrementar la percepción del movimiento en la superficie.

En Caracas y otras ciudades del país, numerosos vecinos abandonaron viviendas y edificios para resguardarse en espacios abiertos mientras en redes sociales comenzaron a circular imágenes de objetos caídos y daños materiales menores en algunos inmuebles.

Como consecuencia del fenómeno, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió además un aviso preventivo para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses debido a la posibilidad de alteraciones en el nivel del mar.

El movimiento telúrico reavivó el recuerdo del terremoto de magnitud 7,3 ocurrido en Venezuela en 2018, cuyo epicentro se ubicó en el estado Sucre y cuyos efectos se sintieron en varios países de América del Sur y el Caribe.

Mientras las autoridades continúan evaluando el impacto del sismo y posibles daños estructurales, los mensajes de solidaridad comenzaron a multiplicarse dentro y fuera de Venezuela.