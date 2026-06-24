Abelardo de la Espriella fue proclamado presidente electo de Colombia

El ultraderechista Abelardo de la Espriella fue proclamado este miércoles por el Consejo Nacional Electoral (CNE) como presidente electo de Colombia para el periodo 2026-2030 tras concluir el escrutinio, mientras que el izquierdista Iván Cepeda ejercerá una labor de vigilancia como líder de la oposición en el Congreso.

El registrador delegado para lo electoral, Jaime Hernando Suárez, leyó esta tarde la resolución que declara "electo al ciudadano Abelardo Gabriel de la Espriella Otero" como "presidente de la República de Colombia" y como vicepresidente electo a José Manuel Restrepo.

En la resolución se ordena que se entregue "las respectivas credenciales como presidente y vicepresidente" a De la Espriella y Restrepo, respectivamente, en un acto que se llevará a cabo el jueves.

"Hoy el CNE concluye uno de los actos más trascendentales de nuestra democracia: se ha culminado el escrutinio nacional de segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Quiero manifestar que el escrutinio realizado no es solamente un trámite, sino la verificación más rigurosa de lo expresado en la voluntad popular", señaló el presidente del CNE, Cristian Quiroz, durante la proclamación.

El proceso se aceleró luego de que el Pacto Histórico, el partido del que hacen parte Cepeda y el presidente Gustavo Petro, retirara las reclamaciones que mantenía durante el escrutinio nacional.

El presidente del CNE, magistrado Cristian Quiroz, declaró concluidos los escrutinios nacionales de la segunda vuelta presidencial Un proceso técnico, transparente y verificable. El llamado es a la unidad y a la tranquilidad en toda Colombia #LegitimidadYTransparencia … pic.twitter.com/AidVigmNjo

Quiroz dijo que cada impugnación fue resuelta y respondida antes de la lectura de la resolución: "Hoy quedó demostrado que el resultado que entregamos no es un producto de una conveniencia, sino el producto verificable de un proceso técnico transparente".

Derrota aceptada

Cepeda reconoció el triunfo de De la Espriella, quien obtuvo 12,9 millones de votos (49,78 %) y le ganó por menos de un punto porcentual de diferencia, "como un acto de responsabilidad democrática" y afirmó que busca contribuir "a la convivencia, a la paz y al diálogo entre colombianos".

"Lo hago porque creemos profundamente en la democracia y porque estamos convencidos de que las diferencias políticas deben resolverse mediante la participación ciudadana, el respeto a las instituciones y la deliberación pública", dijo Cepeda esta mañana durante una rueda de prensa.

Según el senador, que al terminar en el segundo lugar de las votaciones volverá a ocupar ese cargo para el periodo 2026-2030, la estrecha diferencia de votos refleja tanto la intensidad del debate político vivido durante la campaña como la responsabilidad que tendrán las distintas fuerzas políticas frente al futuro del país.

"Defenderemos la democracia con toda nuestra energía moral y política", afirmó, antes de advertir que no aceptará que se vulneren las libertades públicas, que se estigmatice a los movimientos sociales o que se trate a la juventud y a la ciudadanía organizada "como enemigos internos".

Esta declaración fue calificada de "positiva" por el presidente electo, quien recalcó que durante su Gobierno garantizará "plenamente el derecho a la oposición política".

"De La Espriella, tomó nota de su mensaje, incluyendo los señalamientos formulados y las propuestas planteadas en el marco de ese pronunciamiento", apuntó el equipo del presidente electo.

Relaciones diplomáticas

De la Espriella, quien defendió a lo largo de su campaña la idea de retomar relaciones con Israel en caso de ganar las elecciones, mantuvo hoy una conversación telefónica con el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, en la que ambos coincidieron en consolidar la alianza entre ambos países.

Saar informó de la conversación en su cuenta de X, donde afirmó que el ultraderechista De la Espriella es "un verdadero amigo del pueblo judío y del Estado de Israel".

"Lo felicité por su importante victoria en las elecciones, una victoria que genera esperanza y posibilidad para un futuro mejor para Colombia y sus ciudadanos, y le deseé mucho éxito", dijo en su mensaje.

El ultraderechista, que asumirá el cargo el próximo 7 de agosto, aseguró durante la campaña que restablecerá las relaciones diplomáticas con Israel, rotas en mayo de 2024 por Petro a raíz de la ofensiva israelí en Gaza, y que su gobierno instalará la Embajada de Colombia en Jerusalén, siguiendo los pasos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.