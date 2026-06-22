La señal que dejó la elección en Colombia: un país dividido y una pelea política que recién comienza

La segunda vuelta presidencial en Colombia dejó un escenario de máxima paridad entre Abelardo De la Espriella , candidato de derecha, e Iván Cepeda, representante del oficialismo y sectores cercanos a la izquierda. El politólogo Andrés Chilito analizó el resultado electoral, la disputa por el escrutinio definitivo y los desafíos del próximo gobierno.

El especialista de la Universidad de Cauca y doctor en Ciencia Política de la Universidad Nacional de San Martín dialogó con MDZ Club por la 105.5 FM MDZ Radio y sostuvo que se trató de “la segunda vuelta más reñida de la historia del país”, en un contexto de fuerte polarización política y social.

“Son 251.000 votos que separaron a Abelardo De la Espriella y a Iván Cepeda”, explicó Chilito, quien destacó la participación electoral registrada durante la jornada. “De 41.000.000 de personas habilitadas para votar, salieron más de 26.000.000 representando el 63,6%, una abstención del 44%, teniendo en cuenta que el balotaje tiene su particularidad”.

Para el analista, la diferencia obtenida por De la Espriella no representa un respaldo amplio. “Tampoco para De la Espriella esto es una votación contundente en la medida que él esperaba que iba a tener un respaldo enorme”, señaló. En ese sentido, consideró que Colombia quedó “prácticamente dividida, casi en términos electorales podríamos decir que 50-50”.

Sobre la incertidumbre planteada desde el gobierno de Gustavo Petro respecto al resultado definitivo, Chilito indicó que el proceso de escrutinio no suele modificar de manera significativa una elección con una diferencia de estas características. “Durante la etapa de escrutinio no se podría esperar mucho que equilibre un poco este resultado de 250 mil votos”, afirmó. De todos modos, remarcó que “el resultado oficial se da propiamente cuando esto sea refrendado precisamente por jueces de la República”.

La figura de De la Espriella y el desafío de gobernar con un país polarizado

Al referirse al próximo presidente electo, Chilito describió a De la Espriella como “un abogado bastante controversial” y sostuvo que su campaña estuvo marcada por un discurso diferente al de la derecha tradicional colombiana. “Sus consignas en campaña fueron supremamente duras. Un discurso agresivo dirigido al sector público, mano dura con los violentos, un discurso profundamente nacionalista”.

El politólogo ubicó esa propuesta dentro de una tendencia regional. “Lo estamos ubicando en el plano propio de un Bukele, de un Kast, de un Milei”, aunque aclaró que “no es una victoria contundente, como tal vez lo han tenido estos personajes en Latinoamérica”.

Chilito también señaló que el nuevo gobierno enfrentará una oposición importante y una falta de apoyo claro en el Congreso. “La izquierda tiene una base electoral enorme que se ve reflejada propiamente en el Congreso y esto augura una oposición como muy seria durante cuatro años”.

Sobre la orientación que podría tomar la futura administración, planteó dudas sobre sus alianzas y estrategia política. “Yo creo que tendría que revisar su postura, pero no sabemos quién hay detrás de Abelardo De la Espriella”. Además, destacó que el mapa electoral continúa mostrando divisiones territoriales: “Se sigue manteniendo una Colombia que vota a favor del progresismo y la izquierda en la periferia y en el centro con otras características más afín como a la derecha”.

Para Chilito, el resultado refleja una transformación del escenario político colombiano, con una sociedad dividida y nuevos liderazgos en disputa. “La preocupación se da en una Colombia que no está dividida en términos propiamente electorales”, concluyó.