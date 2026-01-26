Asesinato en Luján de Cuyo: cómo fue la captura del presunto homicida en Las Heras

El asesinato de Gerardo Mauricio Gimenez (40), perpetrado en la mañana del sábado, fue el resultado de un conflicto entre dos familias de Luján de Cuyo . El mismo día del crimen, a partir de un control en Las Heras , se dio con la captura del principal sospechoso mientras intentaba eludir a las autoridades, escapándose de un escondite a otro.

Luego de que Giménez fuera asesinado a tiros, las alarmas en todo Mendoza se encendieron para encontrar al presunto responsable del ataque ocurrido en el barrio Costa Flores, en la zona de Perdriel. Sin embargo, a partir de un control de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras ( UEP ) se logró dar con la captura del sujeto, de 26 años, oriundo de la misma barriada donde ocurrió el hecho de sangre.

La intervención tuvo lugar sobre la calle Álvarez Concordato, a metros de su cruce con Coronel Dorrego, donde los efectivos divisaron un camión que se encontraba realizando una mudanza en la zona, con dos masculinos que presentaron una actitud sospechosa al notar la presencia de los uniformados.

Ante esto se procedió con identificación de los presentes y la requisa de los elementos transportados en el rodado. Al comenzar con la intervención, los sujetos se resistieron, por lo que se debió inmovilizarlos en el lugar. En ese momento, el personal actuante constató que uno de estos era el sospechoso del homicidio ocurrido horas antes en Luján de Cuyo.

Tras efectuar la detención del apuntado como posible autor, se procedió a requisar el camión que transportaba varios elementos, como muebles y electrodomésticos.

image Las imágenes del control realizado en Las Heras.

Sin embargo, el rodado también estaba cargado con una gran cantidad de elementos vinculados a la presunta conducta criminal del detenido, entre ellos, varias cajas de municiones, seis cargadores, dos balanzas digitales, 11 gramos de cocaína y dos armas de fuego: una calibre 9 milímetros modelo TPR9 marca BERSA y una pistola calibre 22 milímetros modelo 64 de la misma marca.

Una de las pistolas como prueba clave

De acuerdo con lo que indicaron fuentes allegadas al caso, la primera de estas pistolas habría sido la utilizada en el asesinato de Giménez. Esto surgió a partir de los datos recolectados por la Policía Científica en el teatro del homicidio.

image Las pistolas secuestradas durante la intervención de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras (UEP).

Mientras el sospechoso del homicidio terminó siendo rápidamente detenido por este hecho, las otras dos personas que se encontraban con él, los individuos que lo acompañaban, el conductor del rodado y otro joven, quedaron alojados en la Comisaría 16°.

Surge de la investigación del caso, a cargo de la fiscal de Homicidios Andrea Lazo, que en el momento que fue interceptado por el personal de la UEP de Las Heras, el sospechoso escapaba a otro escondite con la intención de eludir a las autoridades, manteniéndose en la clandestinidad.

Además, a raíz de este procedimiento, a la acusación por el homicidio de Gimenez también se le sumaría el delito de portación ilegal de arma de guerra.

Descargo y pedido de Justicia de la familia

A días del asesinato de Giménez, su familia y allegados compartieron su imagen junto a un pedido de justicia por lo sucedido.

"Hoy alzamos la voz para que la verdad salga a la luz, para que cada acto injusto tenga respuesta y cada persona reciba el respeto que merece", escribieron los allegados a la víctima, y continuaron: "Los culpables tienen que pagar, dejó a la familia sin un padre/hermano/hijo/esposo".

image

Finalmente, el descargo cerró indicando que "la justicia no devuelve la vida, pero puede devolver la dignidad".

El asesinato en Luján de Cuyo

El hecho se registró el sábado 24 a minutos de las 9.30, cuando múltiples llamados a la línea de emergencias alertaron sobre una persona herida de arma de fuego en la vía pública, en la intersección de calles Costa Flores y Thames. Al arribar al lugar, efectivos policiales constataron la presencia de vainas servidas en la vereda y en el interior del domicilio, entre ellas cartuchos de escopeta y munición calibre 9 milímetros.

A la víctima se la identificó como Gerardo Mauricio Giménez, domiciliado en calle Cobos de Luján de Cuyo. El relato de la pareja de la víctima sostiene que Giménez había salido la noche anterior sin avisar y se desconocía su paradero hasta el momento del ataque.

Gerardo Mauricio Gimenez Portada Gerardo Mauricio Gimenez, el hombre asesinado en Luján de Cuyo este sábado.

En tanto, la propietaria de la vivienda donde ocurrió el hecho indicó que durante la noche se encontraban celebrando el cumpleaños de uno de sus hijos, cuando varias personas comenzaron a generar disturbios por ruidos molestos y gritos. En ese contexto, se habrían producido disparos hacia la vivienda, uno de los cuales impactó en la víctima.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió a Giménez en el lugar y constató que aún presentaba signos vitales. El diagnóstico inicial fue herida de arma de fuego en el lateral derecho, a la altura de una costilla, con orificio de ingreso y sin salida. A raíz de estas heridas se lo trasladó de urgencia al Hospital Central, donde, pese a los esfuerzos médicos, se confirmó su fallecimiento.