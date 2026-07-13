Quién era el joven brutalmente asesinado durante los festejos de Argentina y los detalles del presunto asesino

Matías Ochonga, con antecedentes, fue asesinado por la espalda durante festejos del Mundial. Investigan ajuste de cuentas y ya hay un sospechoso.

Matías Gerardo Ochonga, de 20 años, era un joven oriundo de Frontera, Santa Fe, aunque residía en el barrio San Cayetano de San Francisco, Córdoba. Su vida estuvo marcada por un pasado conflictivo: contaba con antecedentes por robo y robo calificado, y recientemente había recuperado la libertad condicional tras estar detenido en una cárcel santafesina. Al momento de ser atacado, Ochonga incluso tenía dos pedidos de captura vigentes.

El crimen ocurrió la madrugada del domingo, pasadas las 2, en plena celebración por el pase de la selección argentina a las semifinales del Mundial tras vencer a Suiza. En la intersección de avenida Libertador Norte y bulevar 25 de Mayo, el agresor aprovechó la multitud para acercarse a Ochonga y dispararle tres veces por la espalda a corta distancia.

Debido a la gran cantidad de gente, la ambulancia no pudo llegar al lugar, por lo que la policía debió trasladar al joven en un patrullero hasta el Hospital J. B. Iturraspe, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

Los detalles de la investigación y el perfil del presunto asesino La investigación, liderada por la Fiscalía, apunta a que no fue un hecho al azar, sino un ataque planificado, bajo la hipótesis principal de un ajuste de cuentas que podría estar vinculado al narcotráfico. Fuentes de la causa mencionaron que "lo estaban esperando a que saliera de la cárcel".

El presunto autor habría sido identificado por medio del repaso de las cámaras de seguridad de la zona. El sujeto es conocido en la comunidad como "Manay Guevara", un músico de 25 años, quien también es de Frontera y actualmente se encuentra prófugo con una imputación por homicidio agravado por el uso de arma de fuego.