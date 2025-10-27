"Se quieren limpiar el traste con nosotros", estallaron los intendentes peronistas contra La Cámpora

Escala la tensión en el peronismo tras la derrota electoral en gran parte del país , pero en especial por la sorpresiva caída en la Provincia de Buenos Aires. Además de los cuestionamientos de La Cámpora al gobernador Axel Kicillof por haber desdoblado las elecciones, también el Instituto Patria apuntó contra los intendentes al asegurar que los intendentes peronistas “no traccionaron el aparato” como en los comicios bonaerenses del 7 de septiembre, cuando movilizaron a los votantes, entre otros recursos empleados para garantizarse el respaldo para Fuerza Patria.

Fue público el gesto de desacuerdo del diputado Máximo Kirchner cuando Kicillof destacó el aporte de los jefes comunales a lo largo de la campaña.

Esta grieta rápidamente produjo cortocircuitos visibles. El intendente de Ensenada, Mario Secco , defendió a sus pares y cuestionó a quienes los quieren usar de "chivo expiatorio" para explicar los resultados.

“Es una barbaridad decir que los intendentes nos borramos”, se quejó el dirigente bonaerense en declaraciones radiales.

“A veces cuando hay que buscar un chivo expiatorio quieren agarrar a los intendentes. Me duele tremendamente, porque hacemos un trabajo extraordinario en la provincia de Buenos Aires. Muchas veces se quieren limpiar el traste con nosotros y no quieren reconocer que las estrategias que se llevan adelante no han resultado ”, enfatizó Secco.

Máximo Kirchner mostró distancia del rol de los intendentes en la campaña. Foto: MDZ Máximo Kirchner mostró distancia del rol de los intendentes en la campaña. Foto: MDZ

Luego de que la Alianza La Libertad Avanza remontada 14 puntos desde el 7 de septiembre hasta este domingo, el histórico dirigente del peronismo en el Conurbano aseguró que los municipios pusieron "todo el aparato" en Buenos Aires.

“Verónica Magario la rompió en la Tercera Sección Electoral, y (Martín) Katopodis la rompió en la Primera Sección. Muchas veces se hace una lista que no termina llenando el vaso, no es que sean malos compañeros, lo que existió el 7 de septiembre fue una propuesta muy fuerte que en esta no se pudo igualar”, evaluó. Y agregó: “Hemos perdido con Néstor (Kirchner) por un punto, con Cristina (Kirchner), por un punto y medio. Una y otra vez nos volvemos a levantar y ponemos un presidente. No nos hagamos tanto los rulos que todavía esta para discutirse esta elección, porque no está tan clarita esas 40 centésimas de puntos”.