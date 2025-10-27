Diego Santilli cumplió su promesa y se peló en Carajo luego de la victoria en PBA

El diputado nacional y ganador de la contienda electoral bonaerense por La Libertad Avanza, Diego Santilli, se peló en el streaming oficialista Carajo.

Asimismo, el resto de los integrantes del programa también se sumaron a la iniciativa de Diego Santilli,y se pelaron después del dirigente del PRO.

El Gordo Dan pelado en Carajo X Gordo Dan pelado en Carajo X El comunicador de Break Point, Mariano Pérez, quien peleará con el periodista Manu Jove a fin de año, también se peló junto a Diego Santill el resto del equipo.