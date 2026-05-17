El polémico reposteo de un exjugador de Racing y ayudante en Inferiores por el que fue echado del club
La dirigencia de Racing decidió desvincular a un ayudante de la Sexta División por avalar una repudiable frase contra las árbitros del fútbol argentino. ¿Qué decía?
La bronca en Racing por el arbitraje de Darío Herrera en la derrota ante Rosario Central dejó una consecuencia inesperada puertas adentro del club. La dirigencia decidió despedir a Gonzalo García, exfutbolista de la Academia y colaborador en las Inferiores, después de un polémico reposteo en redes sociales tras la polémica eliminación en el Torneo Apertura.
El equipo de Gustavo Costas cayó 2-1 en el Gigante de Arroyito y quedó afuera en los cuartos de final. Después del partido, todo el mundo racinguista explotó contra el juez del encuentro -incluido el presidente Diego Milito- por distintas decisiones que consideraron perjudiciales para el equipo. En ese contexto apareció la publicación que terminó generando un fuerte revuelo interno.
El polémico reposteo por el que García fue echado de Racing
García, quien se desempeñaba como ayudante de campo de Matías “Chaco” Martínez en la Sexta División, compartió en una historia de Instagram una imagen que ya circulaba en redes. El mensaje decía: “Cuando matemos a un árbitro, van a dejar de robarnos”. Aunque el exjugador borró la historia poco tiempo después, la captura comenzó a viralizarse rápidamente y eso trajo severas consecuencias.
En Avellaneda entendieron que el contenido excedía cualquier crítica futbolera y consideraron grave la referencia violenta contra los árbitros. Por eso, tanto el área de Juveniles como los dirigentes resolvieron tomar una medida inmediata y apartarlo de la institución.
La decisión se terminó de confirmar este viernes por la mañana. Luego del entrenamiento en el Predio Tita Mattiussi, García fue citado a la sede de Avenida Mitre y allí quedó formalizada su salida de Racing.
La drástica determinación también generó sorpresa en algunos sectores vinculados a las Inferiores. Incluso, puertas adentro del club dejaron trascender que el reposteo habría funcionado como argumento para concretar una salida que algunos dirigentes ya venían evaluando desde hacía tiempo, aunque no existe ninguna confirmación oficial sobre esa versión.