El polémico reposteo de un exjugador de Racing y ayudante en Inferiores por el que fue echado del club

La dirigencia de Racing decidió desvincular a un ayudante de la Sexta División por avalar una repudiable frase contra las árbitros del fútbol argentino. ¿Qué decía?

Gonzalo García, el ayudante de la Sexta División de Racing que fue despedido del club.

La bronca en Racing por el arbitraje de Darío Herrera en la derrota ante Rosario Central dejó una consecuencia inesperada puertas adentro del club. La dirigencia decidió despedir a Gonzalo García, exfutbolista de la Academia y colaborador en las Inferiores, después de un polémico reposteo en redes sociales tras la polémica eliminación en el Torneo Apertura.

El equipo de Gustavo Costas cayó 2-1 en el Gigante de Arroyito y quedó afuera en los cuartos de final. Después del partido, todo el mundo racinguista explotó contra el juez del encuentro -incluido el presidente Diego Milito- por distintas decisiones que consideraron perjudiciales para el equipo. En ese contexto apareció la publicación que terminó generando un fuerte revuelo interno.

El polémico reposteo por el que García fue echado de Racing García, quien se desempeñaba como ayudante de campo de Matías “Chaco” Martínez en la Sexta División, compartió en una historia de Instagram una imagen que ya circulaba en redes. El mensaje decía: “Cuando matemos a un árbitro, van a dejar de robarnos”. Aunque el exjugador borró la historia poco tiempo después, la captura comenzó a viralizarse rápidamente y eso trajo severas consecuencias.

La foto que reposteó Gonzalo García en Racing y luego borró. La foto que reposteó Gonzalo García en Racing y luego borró.

En Avellaneda entendieron que el contenido excedía cualquier crítica futbolera y consideraron grave la referencia violenta contra los árbitros. Por eso, tanto el área de Juveniles como los dirigentes resolvieron tomar una medida inmediata y apartarlo de la institución.