Qué dijo el DT del Aston Villa sobre la lesión del Dibu Martínez durante la entrada en calor

Emiliano Martínez sintió una molestia antes del duelo contra el Nottingham Forest y no fue de la partida. En conferencia, Unai Emery explicó qué le pasó.

Dibu Martínez no pudo jugar en Aston Villa vs. Forest por una molestia y hay preocupación.

La mañana del domingo trajo preocupación desde Inglaterra hasta Argentina. En la previa del partido entre Aston Villa y Nottingham Forest, Emiliano Martínez sintió una molestia durante la entrada en calor y no pudo ser de la partida, lo que encendió rápidamente las alarmas en la Selección.

La situación se dio de manera inesperada. El Dibu recibió la pelota, hizo un pase y enseguida mostró un gesto claro de dolor. Aunque intentó seguir, incluso probó con otro remate, finalmente no pudo continuar y quedó afuera del encuentro por la fecha 32 de la Premier League. En su lugar ingresó Marco Bizot, quien terminó ocupando el arco en el empate 1-1.

Video: el momento de la lesión del Dibu Martínez durante el precalentamiento con el Aston Villa Dibu Martínez se lesionó antes de jugar y fue reemplazado Dibu Martínez se lesionó antes de jugar y fue reemplazado Emery bajó un mensaje de calma por el arquero argentino Después del encuentro, Unai Emery llevó algo de calma, aunque confirmó la molestia física del campeón del mundo. “Marco jugó un partido fantástico. Cuando lo hemos necesitado antes, siempre ha estado listo. Hoy lo hizo de maravilla”, destacó en primer lugar, elogiando al reemplazante.

Acto seguido, el DT fue directo al punto cuando le consultaron por Martínez: “Estaba sintiendo algo en el posterior y no se sentía cómodo para jugar”. Incluso, en tono distendido, evitó dar precisiones sobre los tiempos de recuperación: “¿Cuándo volverá? Ahora, después del partido, jaja… No lo vi todavía”.

Lo cierto es que el foco ahora está puesto en los estudios que le realizarán este lunes para determinar el grado de la molestia. En Birmingham cruzan los dedos para que no sea nada grave, sobre todo pensando en el duelo clave del jueves frente al Bologna, por la vuelta de los cuartos de final de la Europa League.