El celular económico que arrasa en Walmart México: cuánto cuesta y cómo traerlo a Argentina

El Motorola Moto G05 128GB es uno de los celulares más económicos que aparecen en las ofertas de Walmart México, lo que lo convierte en una alternativa interesante para quienes buscan un equipo funcional sin gastar demasiado.

Este modelo se destaca por ofrecer un equilibrio entre precio y prestaciones. Cuenta con una pantalla de 6,6 pulgadas con tasa de refresco de 90 Hz, lo que permite una experiencia más fluida al navegar, usar redes sociales o ver videos. Además, incorpora un procesador que responde correctamente en tareas cotidianas, como WhatsApp, YouTube o aplicaciones básicas.

En el apartado fotográfico, el equipo incluye una cámara principal de 50 MP, suficiente para capturar imágenes con buena calidad en condiciones de luz favorable. A esto se suma una batería de larga duración , pensada para acompañar el uso diario sin necesidad de cargar el celular constantemente.

El Moto G05 se destaca por su equilibrio entre precio y prestaciones, con batería de 5200 mAh, sensor de huellas y un descuento del 42 %.

Otro de sus puntos fuertes es el almacenamiento: ofrece 128 GB, con posibilidad de ampliarlo mediante tarjeta microSD, lo que brinda espacio suficiente para aplicaciones, fotos y videos.

En Walmart México, el Moto G05 aparece con un precio de $1728, lo que lo posicionandentro de la gama más accesible del mercado. Esto lo vuelve atractivo frente a opciones en Argentina, donde modelos similares suelen tener valores más elevados.

¿Se puede comprar desde Argentina?

Uno de los puntos clave de estas ofertas es entender si realmente se pueden aprovechar desde el país. Según las condiciones de envío internacional de Walmart México, algunos productos cuentan con la opción de envío fuera del país. Sin embargo, esto no aplica a todo el catálogo y depende en gran medida del vendedor, ya que muchos artículos son comercializados por terceros dentro del marketplace.

Walmart-Roku - Interna 2 Algunos productos de Walmart incluyen envío internacional. Archivo

Opciones para comprar desde Argentina

Existen distintas alternativas para acceder a estos celulares:

1. Envío internacional directo

Algunos productos permiten seleccionar envío internacional, aunque:

no siempre está disponible

puede tener costos elevados

los tiempos de entrega son mayores

2. Compra con dirección en México

Otra opción es comprar el producto y enviarlo a:

un familiar

un amigo

o un servicio de casilla en México

Luego, esa persona puede reenviarlo a Argentina mediante empresas como DHL o FedEx.

Costos e impuestos a tener en cuenta

Antes de comprar, es importante considerar que el precio final puede cambiar por varios factores como costos de envío internacional, impuestos de importación en Argentina o posibles retenciones en aduana. En algunos casos, estos cargos pueden reducir significativamente el ahorro inicial.

¿Conviene comprarlo?

El Moto G05 puede ser una buena opción si se consigue a un precio muy bajo en oferta. Sin embargo, al sumar envío e impuestos, es clave evaluar el costo final antes de decidir. Aun así, para quienes buscan un celular económico, funcional y con buena autonomía, sigue siendo una alternativa interesante dentro del segmento de entrada.