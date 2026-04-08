Walmart tiene celulares con carga rápida en oferta: modelos baratos que cargan en minutos

En la web de Walmart aparecen ofertas fugaces de celulares con batería de larga duración y carga rápida, ideales para ahorrar sin resignar rendimiento.

La carga rápida se convirtió en una de las características más buscadas al momento de elegir un celular. Sin embargo, no es necesario gastar demasiado dinero para acceder a esta tecnología: en Walmart hay varias ofertas que combinan buen precio y velocidad de carga para el uso diario.

Uno de los modelos más destacados en este aspecto es el Xiaomi POCO X7 Pro, que incorpora carga rápida de alta potencia de hasta 90W y permite recuperar gran parte de la batería en pocos minutos, una ventaja clave para quienes necesitan el celular todo el día.

Samsung galaxy serie s Samsung cuenta con varios modelos con carga rápida. Samsung Otra opción interesante es el Samsung Galaxy A16, que ofrece carga rápida junto a una batería de 5000 mAh, logrando un buen equilibrio entre autonomía y tiempo de carga.

En el segmento más accesible, Motorola se posiciona como una de las alternativas más económicas con modelos como el Moto E14, que también incorpora carga rápida y cumple con lo necesario para un uso cotidiano.

Por qué priorizar la carga rápida En la práctica, la carga rápida puede marcar una gran diferencia en el uso diario. Algunos de estos celulares permiten alcanzar hasta el 50% de batería en menos de 30 minutos, lo que resulta ideal para quienes tienen poco tiempo o necesitan salir de casa con el equipo listo en pocos minutos. Esta tecnología no solo mejora la comodidad, sino que también reduce la dependencia de tener el celular enchufado durante largos períodos.