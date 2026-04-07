Walmart tiene celulares con pantallas grandes y de alta calidad en oferta: cuáles convienen

Cada vez más usuarios priorizan la calidad de pantalla al elegir un celular. Estas son las mejores opciones en oferta con buena experiencia visual y precios accesibles.

La pantalla se convirtió en una de las características más importantes a la hora de elegir un celular. Ya no se trata solo del tamaño: la calidad visual, el brillo y la fluidez son claves para una buena experiencia. En ese contexto, Walmart ofrece varios modelos en oferta que combinan pantallas grandes con buen rendimiento general, ideales para ver contenido, jugar o trabajar desde el teléfono.

Una de las opciones más destacadas es el Xiaomi Redmi Note 13, que se posiciona como uno de los más equilibrados del catálogo. Cuenta con una pantalla AMOLED de gran tamaño, con buenos niveles de brillo y colores intensos. Es ideal para ver series, redes sociales y jugar, ofreciendo una experiencia visual superior dentro de su gama.

Xiaomi Redmi Note 13 Xiaomi Redmi Note 13 tiene una pantalla amplia y fluida. Shutterstock. En la web de Walmart, este modelo se encuentra en oferta a $5999 y posibilidad de pago en cuotas sin interés, además de envío gratis en algunas zonas de México.

Otras opciones económicas en Walmart Para quienes buscan mayor rendimiento, el Motorola Moto G15 aparece como una alternativa sólida. Se destaca por su pantalla amplia y fluida, junto con un rendimiento capaz de sostener un uso intensivo sin problemas. Es una buena opción para quienes buscan un equipo más completo sin irse a gamas altas.

Actualmente, también se encuentra con descuento a $1965y financiación en varias cuotas.