En Netflix: una extraña comedia española sobre el amor con Chino Darín

En Netflix podrás disfrutar de una comedia española con el Chino Darín y preguntarte si tu ruptura fue culpa de la física cuántica.

Esta comedia española disponible en Netflix utiliza conceptos de física para explicar por qué fracasamos en el amor. El Chino Darín protagoniza un relato extraño donde los sentimientos chocan contra la lógica científica. Es un viaje fascinante hacia el orden y el desorden emocional.

De qué va la comedia "Las leyes de la termodinámica" presenta un experimento visual muy original y bastante fresco. Vemos a un físico obsesionado con aplicar fórmulas rigurosas a su relación sentimental. La teoría dicta que todo tiende al desorden infinito sin remedio alguno o control humano. Esa entropía constante explica por qué nada funciona como esperamos en el día a día.

película El protagonista intenta controlar el destino mediante gráficos exactos y muchos datos duros. Su vida cotidiana se vuelve un laboratorio lleno de dudas y mucha risa hoy. La presencia del Chino Darín aporta ese toque magnético necesario en la pantalla grande ahora. Cada escena mezcla el rigor académico con situaciones cotidianas que resultan absurdas y divertidas.