Netflix: inicia el año con esta serie y mucha acción

Esta serie de Netflix te regala muchos momentos de acción. Jason Momoa se luce en estos episodios. No te lo pierdas.

En los bosques grises de Nueva Jersey, se esconden secretos oscuros. Esta serie de acción de Netflix, "The red road", rompe con el género policial tradicional. Entre tensiones raciales y secretos de juventud, la trama atrapa desde el primer minuto. La justicia se pierde entre las sombras.

Una serie con mucha acción Imagina un pueblo pequeño donde el asfalto termina y comienza el misterio total. A pocos kilómetros de la gran metrópolis, dos comunidades viven en guerra fría. Una tribu sin reconocimiento oficial convive con los vecinos blancos de siempre. El aire se siente espeso y la paz parece un sueño lejano e imposible.

Harold Jensen intenta mantener el orden mientras su hogar se desmorona ahora mismo. Como oficial local, carga con el peso de una familia rota y herida. Su esposa Jean lucha contra demonios internos y un pasado traumático. La tragedia de su hermano mellizo aún marca cada paso que da.

Del otro lado aparece Phillip Kopus, un hombre de imponente y feroz presencia. El actor Jason Momoa da vida a este ex convicto peligroso y rudo. Kopus vuelve a casa para retomar negocios sucios y buscar una venganza personal. Su regreso despierta miedos que el pueblo creía enterrados hace muchos años atrás.