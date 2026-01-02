Netflix: la serie de crimen que escala entre lo más visto

Parish, la serie de Netflix que combina acción y drama criminal, se consolida entre las más vistas, según FlixPatrol.

Para los amantes del crimen, Netflix tiene grandes producciones para estas vacaciones. Entre ellas se encuentra Parish, una serie estadounidense de seis episodios que combina drama criminal, acción y conflictos morales.

Según el relevamiento de plataformas especializadas como FlixPatrol, la ficción se mantiene entre las más elegidas por los usuarios, impulsada por una trama intensa y un protagonista conocido de otras producciones como Breaking Bad.

De qué trata la serie La trama sigue a Gray Parish, interpretado por Giancarlo Esposito, un hombre que dejó atrás su pasado delictivo para llevar una vida familiar y tranquila. Sin embargo, el asesinato de su hijo lo obliga a enfrentarse nuevamente con ese mundo que había intentado abandonar. A partir de allí, acepta un último trabajo que lo arrastra a una red criminal cada vez más peligrosa, con consecuencias imprevisibles.

Un thriller con sello propio Parish se mueve dentro de los códigos del drama policial, pero suma una mirada íntima sobre la culpa, la venganza y las decisiones extremas. Ambientada en el sur de Estados Unidos, la serie incorpora elementos vinculados al tráfico ilegal, las pandillas y la explotación de inmigrantes.

image Parish se consolida como una opción atrapante para maratonear en verano. Foto: Archivo Ritmo sostenido y capítulos intensos Con episodios de menos de una hora, la serie evita los tiempos muertos y apuesta por giros argumentales de alto impacto. Algunos capítulos, como Impimpi y Blood in the Water, figuran entre los mejor valorados por la audiencia. El elenco se completa con Zackary Momoh y Paula Malcomson, quienes aportan tensión y profundidad a la narrativa.