Exclusivo MDZ: Renzo "Chory" Occhionero rompió el silencio tras la denuncia de la Asociación Argentina de Actores

El periodista y actor habló con MDZ y dio su versión luego del comunicado que hizo la Asociación Argentina de Actores.

Hace pocos días, la Asociación Argentina de Actores y Actrices difundió en su cuenta de Instagram (@Asociacionargentinadeactores) un comunicado en el que informó sobre una presunta irregularidad laboral vinculada a producciones teatrales realizadas en el Cine Teatro Imperial Maipú.

"Fraude laboral en un teatro del Estado", es el título de la publicación. "Avalados por el Gobierno Municipal del Departamento de Maipú, Mendoza, dos productores de teatro vulneran el Convenio Colectivo de Trabajo y evaden aportes previsionales y al sistema solidario de salud de actores y actrices", aseguró el sindicato.

Asociación Argentina de Actores Instagram El comunicado de la Asociación Argentina de Actores. Captura de pantalla Instagram Asociacionargentinadeactores. Y explicó: "Los antecedentes... Ya son dos temporadas en las que se repite la misma maniobra. Los productores Gabriel García y Renzo Occhionero contratan trabajadores y trabajadoras de la actuación sin respetar el Convenio Colectivo de Trabajo 307/73, que rige la actividad, y en consecuencia también son evasores fiscales".

"Desde nuestro sindicato se efectuaron los reclamos legales correspondientes en tiempo y forma, sin tener la más mínima respuesta de parte de estos empresarios. Ante esta situación y ante el despliegue publicitario oficial anunciando en la programación de esta sala la obra VOS, YO Y EL OTRO, que producen los empresarios aludidos, decidimos advertir al Sr. Intendente Matías Stevanato y al Director de Cultura Martín Scafido sobre esta irregularidad, pero tampoco obtuvimos respuesta. Independientemente de insistir con el reclamo legal y gremial, potestad que nos asiste y con la que estamos comprometidos, consideramos necesario comunicar esta asiste situación a la comunidad, ya que se verá perjudicada por el accionar de dos empresarios inescrupulosos", concluyó la asociación el comunicado.

Renzo Chory Occhionero 2 Occhionero dialogó con MDZ sobre la denuncia del sindicato. Instagram Choryata. Ante esta situación, MDZ se comunicó con Renzo "Chory" Occhionero para conocer su versión de los hechos y su postura frente a los señalamientos realizados por la Asociación Argentina de Actores y Actrices.