La Asociación Argentina de Actores denunció a Renzo Chory Occhionero y Gabriel García, productores mendocinos: el motivo

Estalló una nueva polémica en el mundo del espectáculo de la provincia de Mendoza luego de una fuerte denuncia de la Asociación Argentina de Actores. Los principales apuntados son Renzo Chory Occhionero y Gabriel García, conocidos productores mendocinos.

La Asociación compartió un durísimo comunicado en sus redes sociales: "Fraude laboral en un teatro del Estado. Avalados por el Gobierno municipal del Departamento de Maipú, Mendoza, dos productores de teatro vulneran el Convenio Colectivo de Trabajo y evaden aportes provisionales y al sistema solidario de salud de actores y actrices".

"Ya son dos temporadas en las que se repite la misma maniobra. Los productores Gabriel García y Renzo Occhionero contratan trabajadores y trabajadoras de la actuación sin respetar el Convenio Colectivo de Trabajo 307/73, que rige la actividad, y en consecuencia también son evasores fiscales", expresaron en otra parte.

La denuncia de la Asociación Argentina de Actores contra Renzo Chory Occhionero y Gabriel García Denuncia Fuerte polémica con Renzo Chory Occhionero y Gabriel García. Foto: Instagram / @asociacionargentinadeactores. También dejaron en claro que desde el sindicato hicieron los reclamos pertinentes "sin tener la más mínima respuesta de parte de los empresarios. La situación se agrava porque el responsable solidario, por ser el administrador de la sala municipal Imperial, es el propio Estado Municipal".

Captura de pantalla 2026-03-02 105631 Foto: Instagram / @asociacionargentinadeactores.