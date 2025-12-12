Como Marley: Renzo Chory Occhionero confesó qué personalidad famosa le dio su apodo tan conocido
En medio de risas y anécdotas, Renzo Occhionero le contó a los mendocinos la razón de su apodo y lo lejos que está de su realidad.
Algunos días atrás, Alejandro Wiebe dio a conocer el momento televisivo que le dio su gran y reconocido apodo Marley. Tal como ocurrió con esa gran figura de la TV argentina, Renzo Chory Occhionero también dio detalles de la razón por el que todos lo conocen como Chory más allá de su nombre de pila.
Durante uno de los programas de Sentí la tarde que se emite por Canal 7 de Mendoza, el panelista reveló un detalle que era totalmente desconocido de su persona hasta el momento. Todo tiene que ver con un gran sueño de su padre desde que el joven nació.
Aunque actualmente es uno de los rostros más conocidos de la programación mendocina, el sueño de su padre era que fuese un gran futbolista como el Chory Domínguez, icónico jugador de River Plate. "Por el Chory Domínguez, mi papá es fanático del futbolista y pensó que yo lo sería", comentó el periodista luego de la consulta de su compañero Rodi Gravina.
Como chiste y broma interna, Renzo Occhionero luego sumó que seguramente el sueño en realidad estaba más cerca de las porristas que de un deportista en sí debido a su forma de ser y personalidad.
El cruce entre Chory Occhionero y Federico Zalazar
El programa Sentí la Tarde de El Siete fue el escenario de un acalorado debate entre los panelistas Lucas Castro, Federico Zalazar y Renzo Chory Occhionero. La discusión, impulsada por la conductora Daniela Gutiérrez, se centró en una pregunta clave para la era digital: ¿es más importante ser viral o ser exitoso?
Chory Occhionero, el más joven, defendió sin dudar su postura, asegurando que a todos los comunicadores les interesa la "masividad" y "ganar mucha plata". Sus compañeros, sin embargo, se mostraron en desacuerdo, negando que buscaran la viralidad a toda costa. Esto enfureció a Chory, quien interpretó la postura de sus colegas como una falta de ambición por "crecer en la audiencia".
El cruce se tornó más tenso cuando Zalazar le recriminó a Renzo que su enojo se debía a que medía a los demás con su propia vara, además de "menospreciar el laburo" de quienes llevan años en sus puestos. La fuerte interna dejó en evidencia las diferentes visiones sobre el éxito y la permanencia en los medios locales.