Como Marley: Renzo Chory Occhionero confesó qué personalidad famosa le dio su apodo tan conocido

En medio de risas y anécdotas, Renzo Occhionero le contó a los mendocinos la razón de su apodo y lo lejos que está de su realidad.

Algunos días atrás, Alejandro Wiebe dio a conocer el momento televisivo que le dio su gran y reconocido apodo Marley. Tal como ocurrió con esa gran figura de la TV argentina, Renzo Chory Occhionero también dio detalles de la razón por el que todos lo conocen como Chory más allá de su nombre de pila.

chory Renzo Occhionero es también locutor de Brava. Archivo MDZ Durante uno de los programas de Sentí la tarde que se emite por Canal 7 de Mendoza, el panelista reveló un detalle que era totalmente desconocido de su persona hasta el momento. Todo tiene que ver con un gran sueño de su padre desde que el joven nació.

La verdad sobre el apodo del panelista de El Siete. Aunque actualmente es uno de los rostros más conocidos de la programación mendocina, el sueño de su padre era que fuese un gran futbolista como el Chory Domínguez, icónico jugador de River Plate. "Por el Chory Domínguez, mi papá es fanático del futbolista y pensó que yo lo sería", comentó el periodista luego de la consulta de su compañero Rodi Gravina.

Como chiste y broma interna, Renzo Occhionero luego sumó que seguramente el sueño en realidad estaba más cerca de las porristas que de un deportista en sí debido a su forma de ser y personalidad.

pelea el siete chory occhionero (2) El polémico panelista de El Siete. Captura de TV El cruce entre Chory Occhionero y Federico Zalazar El programa Sentí la Tarde de El Siete fue el escenario de un acalorado debate entre los panelistas Lucas Castro, Federico Zalazar y Renzo Chory Occhionero. La discusión, impulsada por la conductora Daniela Gutiérrez, se centró en una pregunta clave para la era digital: ¿es más importante ser viral o ser exitoso?