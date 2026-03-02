Julián Imazio, periodista de El Siete, confirmó que será padre por primera vez: "Lo estábamos buscando"

El comunicador se encuentra muy feliz y compartió la hermosa noticia mientra se encontraba al aire.

Julián Imazio es una de las figuras que tiene la televisión mendocina y El Siete, junto a otros grandes periodistas. En las últimas horas confirmó que será padre junto a Giuliana Calani, con quien se encuentra en pareja desde el 2023.

El periodista estuvo en el programa Sentí Vendimia, donde habló de la felicidad que tiene por ser locutor de la Fiesta Nacional de la Vendimia y, por supuesto, que habló sobre este momento tan importante junto a su pareja.

"Lo estábamos buscando, lo buscamos en octubre y noviembre. Ya el 29 de diciembre hicieron un test y me dijo que fue positivo", comenzó contando el conductor en el programa de El Siete. También dejó en claro que lo deseaban mucho y que "el 31 se lo contamos a nuestros viejos".

Giuliana Calani fue reina departamental de San Martín en el año 2020 y 2021 debido a la pandemia de covid-19. En el final le dedicó unas hermosas palabras a su compañera de vida y conmovió a todos.