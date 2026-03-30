Contundente comunicado tras las críticas a Franco Colapinto: "Es más fuerte de lo que creen"

El paso de Franco Colapinto por el Gran Premio de Japón sigue generando repercusione. Tras el incidente con Oliver Bearman , el piloto argentino quedó en el centro de críticas en redes sociales, a pesar de que la FIA determinó que no hubo infracción en la maniobra.

Ante este escenario, la agencia que lo representa, Bullet Sports Management, publicó un mensaje para llevar tranquilidad y respaldar al joven piloto, en medio de un contexto cargado de comentarios negativos tras la carrera en Suzuka.

El comunicado busca poner paños fríos a la situación y reforzar el entorno que rodea al argentino, destacando su fortaleza emocional y el acompañamiento que recibe en este momento.

"Chicos, no se preocupen. Franco está en buenas manos y cuenta con todo el apoyo que necesita. Es más fuerte de lo que creen, y los comentarios negativos o los insultos no le afectarán. No malgasten su energía en los que lo critican. Mejor apóyenlo. Está rodeado de la gente adecuada que se asegura de que se sienta seguro y feliz, así que pueden estar tranquilos", indicaron mediante un posteo en X.

Además, desde la misma cuenta oficial reforzaron su postura con otra publicación en Instagram, en la que analizaron lo ocurrido durante la carrera y defendieron el desempeño del piloto argentino.

“Una carrera para olvidar. Franco estaba haciendo un gran trabajo antes de tener mala suerte con el momento del Safety Car, que arruinó sus posibilidades de luchar por puntos", señalaron.

Y agregaron: “Tampoco podemos ignorar el incidente que llevó al accidente de Ollie Bearman, uno en el que Franco no tuvo la culpa. Fue una consecuencia de las nuevas normas de gestión de la energía, según lo confirmado por la declaración oficial de la FIA. A pesar de esto, Franco está recibiendo críticas y odio injustificados, así que demostrémosle todo el amor y apoyo que se merece”.

comunicado colapinto El comunicado de Bullet Sports Management, la agencia que representa a Franco Colapinto. Instagram

El fallo de la FIA y el debate en redes

El posicionamiento de Bullet Sports Management se apoya en la resolución oficial de la FIA, que decidió no sancionar a Colapinto tras analizar el incidente con Bearman. Según el organismo, la acción estuvo vinculada a las condiciones propias de carrera y no a una maniobra antirreglamentaria del piloto argentino.

En esa línea, el entorno del piloto también hizo hincapié en un factor técnico clave: las nuevas normas de gestión de energía, señaladas como determinantes en el desarrollo de la acción que derivó en el accidente.

El accidente de Oliver Bearman en el GP de Japón El accidente de Oliver Bearman en el GP de Japón

De esta manera, el mensaje no solo busca frenar las críticas en redes sociales, sino también respaldar con argumentos deportivos la actuación de Colapinto, en un episodio que, pese a la controversia, fue considerado reglamentariamente correcto.