Locura en el fútbol uruguayo: echaron a un arquero ¡y se metió a la popular a pelear a un hincha rival!
En el triunfo de Central Español contra Deportivo Maldonado por el fútbol uruguayo, un arquero se fue directo a la tribuna a pelear contra una fanático rival.
Cuando parecía que el partido entre Central Español y Deportivo Maldonado por la fecha 9 del Torneo Apertura de Uruguay iba a terminar en triunfo por 2-1 para el conjunto local, Emiliano Márquez protagonizó una de las mayores locuras que se vio en una cancha de fútbol en los últimos tiempos.
Tras ser expulsado, el arquero suplente de Central Español explotó de bronca contra un hincha que se encontraba en las tribunas y lejos de irse a los vestuarios, tomó una llamativa medida: ¡abrió la reja de la tribuna y y se metió a la popular a pelear con un hincha rival!
Insólito: un arquero se metió en la popular a pelear con un hincha rival
Unos minutos después de la locura de Márquez, personal policial ingresó a la tribuna del estadio y se llevó al golero uruguayo. Por su parte, sus compañeros de equipo quedaron incrédulos en el campo de juego y ninguno de ellos fue a parar a su compañero.
Luego de toda esta trastienda, Centro Español logró aguantar el resultado, se impuso por 2-1 ante Deportivo Maldonado, quien tuvo la oportunidad de empatar el partido en la última con un penal que tiró por encima del travesaño, y se quedó con tres valiosos puntos que le permitieron escalar hasta la sexta posición del Torneo Apertura.
Por su parte, el conjunto visitante no pudo quedar como escolta de Racing de Montevideo y se quedó en el cuarto lugar con 16 puntos por detrás del líder del certamen uruguayo, Peñarol y Nacional.