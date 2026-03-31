En el triunfo de Central Español contra Deportivo Maldonado por el fútbol uruguayo, un arquero se fue directo a la tribuna a pelear contra una fanático rival.

Locura en el fútbol uruguayo: echaron a un arquero ¡y se metió a la popular a pelear a un hincha rival!

Cuando parecía que el partido entre Central Español y Deportivo Maldonado por la fecha 9 del Torneo Apertura de Uruguay iba a terminar en triunfo por 2-1 para el conjunto local, Emiliano Márquez protagonizó una de las mayores locuras que se vio en una cancha de fútbol en los últimos tiempos.

Tras ser expulsado, el arquero suplente de Central Español explotó de bronca contra un hincha que se encontraba en las tribunas y lejos de irse a los vestuarios, tomó una llamativa medida: ¡abrió la reja de la tribuna y y se metió a la popular a pelear con un hincha rival!

Insólito: un arquero se metió en la popular a pelear con un hincha rival Un arquero fue expulsado en Uruguay y se metió en la popular a pelear con un hincha rival @DSportsUY Unos minutos después de la locura de Márquez, personal policial ingresó a la tribuna del estadio y se llevó al golero uruguayo. Por su parte, sus compañeros de equipo quedaron incrédulos en el campo de juego y ninguno de ellos fue a parar a su compañero.

Luego de toda esta trastienda, Centro Español logró aguantar el resultado, se impuso por 2-1 ante Deportivo Maldonado, quien tuvo la oportunidad de empatar el partido en la última con un penal que tiró por encima del travesaño, y se quedó con tres valiosos puntos que le permitieron escalar hasta la sexta posición del Torneo Apertura.