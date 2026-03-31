Todo lo que hay que saber sobre la venta de entradas para ver a Franco Colapinto en Buenos Aires

La llegada de Franco Colapinto a las calles de Buenos Aires genera una enorme expectativa entre los seguidores del automovilismo . La exhibición programada en Palermo no solo permitirá ver de cerca un monoplaza, sino que también ofrecerá distintas formas de acceso para el público.

El evento se realizará el domingo 26 de abril y tendrá como escenario un circuito urbano especialmente montado para la ocasión. La propuesta apunta a convocar a miles de personas, con un formato que mezcla acceso libre con experiencias más completas para quienes busquen algo adicional.

En este contexto, la organización definió un sistema de ingreso flexible, con opciones que van desde espacios abiertos hasta sectores exclusivos con beneficios diferenciales.

El proceso de venta se dividirá en dos instancias. La primera será una preventa que comenzará el 6 de abril a las 16:00, dirigida a usuarios que utilicen tarjeta de Mercado Pago, quienes además podrán financiar la compra en hasta tres cuotas sin interés.

Franco Colapinto en Buenos Aires: el show run de Fórmula 1 llega a Palermo

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Al día siguiente, el 7 de abril a la misma hora, se abrirá la venta general con todos los medios de pago habilitados. Esta etapa permitirá el acceso a la totalidad del público interesado en asegurar su lugar.

Las entradas estarán disponibles a través de la plataforma de Enigma Tickets. Aunque todavía no se difundieron los valores de cada sector, se espera una estructura de precios variada.

En paralelo, las experiencias premium como accesos Hospitality o recorridos por boxes serán gestionadas por Bigbox Argentina, que centralizará este tipo de propuestas exclusivas.

Sectores disponibles y qué ofrece cada experiencia

El esquema del evento contempla diferentes alternativas para el público. Por un lado, habrá zonas de acceso gratuito distribuidas a lo largo del recorrido, lo que permitirá vivir la exhibición sin necesidad de adquirir entradas.

También se dispondrá una Fan Zone con actividades recreativas, presencia de marcas y espacios interactivos, pensados para complementar la jornada más allá de la acción en pista.

recorrido FRanco El sueño de los fanáticos de Franco Colapinto y la Fórmula 1 en Argentina se hará realidad.

Para quienes prioricen la visibilidad, se instalarán tribunas con ubicaciones estratégicas sobre el circuito, ideales para seguir de cerca cada tramo del recorrido.

Por último, el sector Hospitality ofrecerá una experiencia más exclusiva, con servicios diferenciados, acceso a áreas restringidas y la posibilidad de participar en actividades como Garage Tours.

Con esta propuesta, la exhibición de Colapinto busca replicar el formato de los grandes eventos internacionales, combinando cercanía con el público masivo y opciones premium en una jornada que promete ser histórica para el automovilismo en Argentina.