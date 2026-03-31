El mensaje "manija" de Franco Colapinto tras confirmarse su exhibición en Buenos Aires
Franco Colapinto celebró con entusiasmo el anuncio y expresó su emoción por vivir una jornada especial manejando un Fórmula 1 ante su gente.
La confirmación de la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires no solo revolucionó a los fanáticos del automovilismo, sino que también desató una reacción inmediata del propio piloto en sus redes sociales. Con un tono eufórico y cercano, el argentino dejó en claro cuánto significa para él este evento tan especial.
A través de su cuenta de Instagram, el joven de 23 años compartió un mensaje cargado de entusiasmo, emoción y humor, que rápidamente se viralizó entre sus seguidores. La publicación refleja no solo la expectativa por manejar un Fórmula 1 en el país, sino también la conexión que mantiene con el público argentino.
El mensaje "manija" de Franco Colapinto
“¡Qué locura! Manejar un F1 en casa va a ser de los mejores momentos de mi vida!!!!! Y uno de mis sueños más grandes. Qué lindo día vamos a pasar. ENCIMA ARRIBA DEL V8!!!!!!!!!!!!! Lo q va a sonar, perdón vecinos!! El 26 se quedan sin tapones las farmacias y sin oídos los q se los olviden!!!!!! Nos vemos en unas semanas toy re manija!!! Muchas gracias a Buenos Aires, al equipo y a todos los sponsors q hicieron posible este deliriooooo”, posteó Franco en Instagram junto a una serie de imágenes:
Un evento histórico para el automovilismo argentino
El anuncio oficial confirmó que Colapinto realizará una exhibición el próximo domingo 26 de abril en la Ciudad de Buenos Aires. El recorrido abarcará aproximadamente 900 metros sobre la Avenida del Libertador, donde además se montará un box para el monoplaza.
Luego, el piloto oriundo de Pilar continuará su trayecto hasta el Monumento a los Españoles, desde donde tomará la Avenida Sarmiento hasta la intersección con Figueroa Alcorta, completando otros 400 metros en un circuito que promete acercar la Fórmula 1 al público local como pocas veces en la historia reciente.
Para esta exhibición, Colapinto se pondrá al volante de un Lotus E20 de 2012, un monoplaza icónico equipado con el potente motor V8, cuyo sonido —tal como anticipó el propio piloto en su mensaje— será uno de los grandes atractivos de la jornada.
La expectativa es máxima: la combinación entre la presencia de Colapinto, el rugido del V8 y la cercanía del público promete convertir esta exhibición en un evento inolvidable para los fanáticos argentinos de la Fórmula 1.