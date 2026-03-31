El mensaje "manija" de Franco Colapinto tras confirmarse su exhibición en Buenos Aires

Franco Colapinto celebró con entusiasmo el anuncio y expresó su emoción por vivir una jornada especial manejando un Fórmula 1 ante su gente.

Franco Colapinto celebró en redes la posibilidad de correr ante el público argentino y anticipó una jornada inolvidable.

La confirmación de la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires no solo revolucionó a los fanáticos del automovilismo, sino que también desató una reacción inmediata del propio piloto en sus redes sociales. Con un tono eufórico y cercano, el argentino dejó en claro cuánto significa para él este evento tan especial.

A través de su cuenta de Instagram, el joven de 23 años compartió un mensaje cargado de entusiasmo, emoción y humor, que rápidamente se viralizó entre sus seguidores. La publicación refleja no solo la expectativa por manejar un Fórmula 1 en el país, sino también la conexión que mantiene con el público argentino.

El mensaje "manija" de Franco Colapinto “¡Qué locura! Manejar un F1 en casa va a ser de los mejores momentos de mi vida!!!!! Y uno de mis sueños más grandes. Qué lindo día vamos a pasar. ENCIMA ARRIBA DEL V8!!!!!!!!!!!!! Lo q va a sonar, perdón vecinos!! El 26 se quedan sin tapones las farmacias y sin oídos los q se los olviden!!!!!! Nos vemos en unas semanas toy re manija!!! Muchas gracias a Buenos Aires, al equipo y a todos los sponsors q hicieron posible este deliriooooo”, posteó Franco en Instagram junto a una serie de imágenes:

colapinto instagram Franco Colapinto anticipó lo que será una jornada histórica para el automovilismo nacional. Instagram @francolapinto colapinto instagram1 Franco Colapinto anticipó lo que será una jornada histórica para el automovilismo nacional. Instagram @francolapinto colapinto instagram2 Franco Colapinto anticipó lo que será una jornada histórica para el automovilismo nacional. Instagram @francolapinto colapinto instagram3 Franco Colapinto anticipó lo que será una jornada histórica para el automovilismo nacional. Instagram @francolapinto colapinto instagram4 Franco Colapinto anticipó lo que será una jornada histórica para el automovilismo nacional. Instagram @francolapinto colapinto instagram5 Franco Colapinto anticipó lo que será una jornada histórica para el automovilismo nacional. Instagram @francolapinto

Un evento histórico para el automovilismo argentino El anuncio oficial confirmó que Colapinto realizará una exhibición el próximo domingo 26 de abril en la Ciudad de Buenos Aires. El recorrido abarcará aproximadamente 900 metros sobre la Avenida del Libertador, donde además se montará un box para el monoplaza.