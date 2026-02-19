Liga Mendocina: crisis, intervención, renuncias y 72 horas para definir el futuro

En MDZ Radio, Natalio Mema confirmó la intervención de hecho, renuncias en bloque y 72 horas para definir la nueva conducción de la entidad.

La crisis institucional de la Liga Mendocina de Fútbol dio un giro definitivo. En diálogo con MDZ Radio, el ministro de Gobierno de Mendoza, Natalio Mema, confirmó que se concretó una intervención de hecho tras la detección de denuncias e irregularidades, y que la comisión directiva presentó su renuncia por completo.

Natalio Mema y la intervención a la Liga Mendocina “La intervención ya se hizo. Se dejó un acta donde se acepta la renuncia de toda la comisión saliente y se otorgan 72 horas para la conformación de una nueva comisión directiva”, explicó la funcionaria. Según detalló, esa conducción tendrá carácter transitorio y deberá encaminar la normalización institucional hasta fin de año.

Natalio Mema en Mdz Radio por el tema de Liga Mendocina Mema también confirmó que el presidente Omar Sperdutti decidió apartarse “por motivos de salud y personales”, y que serán los clubes los que asuman el proceso inmediato de reorganización. “El lunes se conocerá la nueva comisión directiva que continuará hasta las elecciones previstas para fin de año”, sostuvo.

El ministro subrayó que el objetivo es garantizar la continuidad de la actividad y ordenar el funcionamiento de la entidad como asociación civil. “Se busca transparencia, regularidad administrativa y previsibilidad para todos los clubes”, concluyó.