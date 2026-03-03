La Fórmula 1 ajusta el sistema de clasificación para 2026: qué cambia y por qué

La Fórmula 1 se prepara para un 2026 marcado por transformaciones estructurales. A las modificaciones técnicas en los autos se suma un cambio clave en el desarrollo de los fines de semana: el formato de clasificación también será actualizado.

La decisión responde a un escenario concreto. Con la llegada de un nuevo equipo, la grilla pasará a contar con 22 monoplazas, lo que incrementa la actividad en pista y obliga a repensar el sistema para garantizar orden y espectáculo.

Frente a este contexto, la FIA optó por conservar la esencia del modelo actual, pero introduciendo ajustes específicos que permitan una mejor gestión del tráfico y una competencia más equilibrada.

El esquema seguirá dividido en tres etapas, aunque con diferencias en su funcionamiento. La primera parte, Q1, tendrá una extensión de 18 minutos y marcará un recorte más exigente: seis pilotos quedarán fuera (antes eran cinco).

La Fórmula 1 anticipó cambios para la temporada 2026, que empieza este fin de semana.

En la segunda instancia, Q2, se repetirá esa lógica de eliminación. Durante 15 minutos, los competidores buscarán meterse entre los diez mejores, ya que nuevamente seis quedarán al margen antes de la definición.

La fase final, Q3 (Top Ten Shootout), mantendrá la pelea por la pole position entre diez pilotos, pero dispondrá de 13 minutos. Este leve aumento en el tiempo (un minuto más) apunta a facilitar vueltas más limpias en un contexto de mayor cantidad de autos.

clasificación f1 La categoría introduce cambios en la clasificación ante el ingreso de un nuevo equipo. X @F1

Si bien cada segmento presenta modificaciones, el tiempo total de la clasificación prácticamente no variará. La reorganización de los intervalos entre sesiones permite sostener la dinámica habitual, pero con un formato adaptado a la nueva realidad de la Fórmula 1.